Una mujer está grave tras caer de una moto y ser embestida por un ómnibus en los accesos a Montevideo

Una mujer resultó con lesiones graves tras ser embestida por un ómnibus. El siniestro de tránsito ocurrió sobre el mediodía de este miércoles en ruta 1 y Camino Cibils.
El siniestro de tránsito ocurrió sobre el mediodía de este miércoles en ruta 1 y Camino Cibils. La conductora fue trasladada grave, mientras que su acompañante, en primera instancia, estaría ilesa.
La víctima circulaba en moto junto a una acompañante por el bolsillo de vía de ingreso a Camino Cibils, cuando perdió el dominio del vehículo y cayó al pavimento. Detrás de la moto venía un ómnibus que no pudo evitar embestirla.
La mujer fue trasladada grave, mientras que su acompañante, en primera instancia, estaría ilesa, informó Policía Caminera.
El martes, ocurrió un siniestro de tránsito similar cuando en la rambla portuaria una joven de 21 años fue embestida por un camión tras caer al pavimento desde una moto.
