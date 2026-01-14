RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA 1 Y CAMINO CIBILS

Una mujer está grave tras caer de una moto y ser embestida por un ómnibus en los accesos a Montevideo

El siniestro de tránsito ocurrió sobre el mediodía de este miércoles en ruta 1 y Camino Cibils. La conductora fue trasladada grave, mientras que su acompañante, en primera instancia, estaría ilesa.

Una mujer resultó con lesiones graves tras ser embestida por un ómnibus. El siniestro de tránsito ocurrió sobre el mediodía de este miércoles en ruta 1 y Camino Cibils.

La víctima circulaba en moto junto a una acompañante por el bolsillo de vía de ingreso a Camino Cibils, cuando perdió el dominio del vehículo y cayó al pavimento. Detrás de la moto venía un ómnibus que no pudo evitar embestirla.

La mujer fue trasladada grave, mientras que su acompañante, en primera instancia, estaría ilesa, informó Policía Caminera.

