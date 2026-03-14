Avionetas, vehículos, drogas, armas e inmuebles: calculan en más de USD 15 millones incautaciones vinculadas a Marset

El viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Hernán Paredes Muñoz, detalló este sábado lo incautado tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset . Avionetas, vehículos, drogas, armas e inmuebles fueron decomisados. "El total, es un daño económico aproximado de más de 15 millones de dólares", afirmó.

Entre los bienes incautados, Paredes Muñoz enumeró 16 avionetas que fueron localizadas en dos aeródromos del norte del país. De esas, cuatro están inoperables y las restantes en funcionamiento.

Además, los policías hallaron 54 kilos de marihuana, que en Bolivia tiene un valor de 1.000 dólares el kilo, pero en el exterior puede llegar a 14.000 dólares; y tres sobres con 200 gramos de cocaína, destinado al consumo personal.

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También, se incautaron diez vehículos blindados. Una era una camioneta de categoría 7, el máximo nivel de protección blindada, que era usada por el propio Marset. Y, dos motocicletas de alto valor. Una, una BMW.

Asimismo, cinco inmuebles, cuyo mobiliario, electrodomésticos y hasta la ropa fue inventariada por los notarios. También, 21 armas de distintos calibres, algunas más sofisticadas de las que tienen las Policía boliviana.