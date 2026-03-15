Dos fallecidos y un lesionado es el resultado de un siniestro de tránsito en ruta 107, Canelones

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Un siniestro de tránsito cobró la vida de dos personas en la mañana de este domingo en ruta 107, a la altura del kilómetro 18, en el departamento de Canelones.

Una camioneta que circulaba de este a oeste (hacia la ciudad de Canelones) y por causas que se desconocen, perdió dos tanques de miel que eran transportados en la caja del vehículo, ocasionado la caída de una moto que circulaba en sentido contrario con dos ocupantes, uno de ellos resultó lesionado.

Otra moto que circulaba en el mismo sentido de la camioneta, colisionó en la parte trasera de la misma falleciendo sus dos ocupantes.

Al momento se reportan dos fallecidos, un lesionado y dos ilesos. Policía Caminera trabaja en el lugar.

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