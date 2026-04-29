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BARRIO TRES CRUCES

Taxista embistió a una mujer de 73 años en la esquina de bulevar Artigas y 8 de Octubre

La mujer resultó con fractura expuesta en una pierna. El conductor dijo que "no logró evitar embestir a la señora", informó Jefatura.

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Un taxista embistió a una mujer de 73 años en 8 de Octubre y bulevar Artigas. El siniestro ocurrió en la mañana de este miércoles en Montevideo.

De acuerdo a lo declarado por el taxista, un hombre de 42 años, circulaba por bulevar Artigas y en la intersección de 8 de Octubre "no logró evitar embestir a la señora".

La espirometría dio resultado negativo al consumo de alcohol.

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La mujer fue trasladada a un centro asistencial por un equipo de emergencia móvil, con una fractura expuesta en la pierna izquierda.

En la escena trabajó Policía Científica y Fiscalía de 5º Turno de Flagrancia está a cargo de la investigación, para lo cual se incautó el vehículo con el fin de realizar pericia.

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