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EN PUNTA GORDA

Mujer víctima de rapiña en su casa; delincuentes entraron por una ventana y la sorprendieron mientras dormía

Ocurrió pasadas las 3 de la madrugada en Punta Gorda. Los rapiñeros se llevaron joyas y electrodomésticos, y la dejaron encerrada.

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Una mujer de 64 años denunció haber sido víctima de una rapiña en la madrugada de este miércoles en su casa en Punta Gorda.

La víctima dormía cuando pasadas las 3 de la madrugada tres delincuentes ingresaron a su vivienda tras romper una reja y una ventana.

En determinado momento, sintió cuando una persona con guantes le colocó la mano en la boca y le dijo que no gritara o le iba a cortar un dedo.

Foto: Subrayado, archivo. Policía de Artigas.
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Los delincuentes pedían dinero y joyas. Revolvieron toda la casa y como la mujer no tenía dinero, solo la tarjeta de débito, se llevaron algunas alhajas, electrodomésticos, como un televisor, un horno eléctrico, cámaras de fotos, un celular y ropa.

El robo duró una media hora. Una vez que los delincuentes se fueron, dejaron a la mujer encerrada con la llave puesta por afuera. Como le habían llevado el celular, se comunicó con su hermana a través de una cebalita, que llamó a la Policía.

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