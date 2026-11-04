Mujer víctima de rapiña en su casa; delincuentes entraron por una ventana y la sorprendieron mientras dormía

Una mujer de 64 años denunció haber sido víctima de una rapiña en la madrugada de este miércoles en su casa en Punta Gorda.

La víctima dormía cuando pasadas las 3 de la madrugada tres delincuentes ingresaron a su vivienda tras romper una reja y una ventana.

En determinado momento, sintió cuando una persona con guantes le colocó la mano en la boca y le dijo que no gritara o le iba a cortar un dedo.

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Los delincuentes pedían dinero y joyas. Revolvieron toda la casa y como la mujer no tenía dinero, solo la tarjeta de débito, se llevaron algunas alhajas, electrodomésticos, como un televisor, un horno eléctrico, cámaras de fotos, un celular y ropa.

El robo duró una media hora. Una vez que los delincuentes se fueron, dejaron a la mujer encerrada con la llave puesta por afuera. Como le habían llevado el celular, se comunicó con su hermana a través de una cebalita, que llamó a la Policía.