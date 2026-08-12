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Una mujer dejó a su hija de 4 años sola en su casa: la Policía recibió un llamado porque la menor lloraba y gritaba

Ocurrió en la ciudad de Rivera. La Justicia intimó a la mujer a que cumpla con la patria potestad.

Foto: Subrayado. Hospital de Rivera.

Foto: Subrayado. Hospital de Rivera.

La Policía acudió este martes de tarde a una casa del barrio Rivera Chico, en la ciudad de Rivera, tras recibir un llamado porque una niña estaba sola, llorando y gritando. Al llegar, constataron que se trataba de una menor de 4 años y que su madre no se encontraba.

Minutos más tarde llegó la madre, una ciudadana brasileña, quien dijo que se fue de la casa por un breve lapso para a una farmacia.

La niña fue trasladada junto a la mujer al hospital local para su valoración médica. No se observaron lesiones externas evidentes, señalaron los profesionales.

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El juez Especializado en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual de 1° Turno, dispuso entregar la niña a la madre, quien fue intimada a cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad, luego de haber dejado abandonada a la menor.

La mujer debió declarar ante la Policía.

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