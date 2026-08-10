Delincuente le robó la moto a una policía, fue perseguido, cayó y logró escapar hacia El Monarca

Una funcionaria policial fue rapiñada este lunes por un delincuente armado que le robó la moto en las inmediaciones del kilómetro 22 de la ruta 8.

Un auto particular de la Policía con personal de Investigaciones que estaba en la zona se percató de lo que ocurría, inició una persecución por algunas cuadras y logró que el ladrón cayera del vehículo, pero lograra escapar corriendo del lugar.

La moto quedó en el lugar, al igual que un casco que el delincuente se sacó y tiró en la huida. También, se descartó del arma de fuego que poseía. El rapiñero escapó hacia la zona del barrio El Monarca.

La Policía presume que el delincuente resultó herido en uno de sus brazos, ya que el personal de Investigaciones que lo persiguió en auto debió efectuar un disparo con su arma de reglamento. La funcionaria rapiña salió ilesa.

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