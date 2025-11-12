Una mujer de 90 años murió tras despiste y vuelco de un auto en ruta 1; su hija de 67 resultó lesionada

Una mujer de 90 años murió este miércoles como consecuencia de un siniestro de tránsito registrado a mediodía a la altura del kilómetro 140 de la ruta 1 en el departamento de Colonia.

Un auto que circulaba por ruta 1 con dos ocupantes, por causas que se tratan de determinar, despistó y volcó. A raíz del siniestro, la conductora, de 67 años, fue trasladada por una ambulancia a la mutualista Camec de Colonia para su valoración. Está estable y sin lesiones graves aparentes, informó el vocero de Policía Caminera, Belso Rodríguez.

En tanto, la madre de la conductora, de 90 años, que iba como acompañante fue trasladada al Hospital de Colonia en estado reservado con múltiples fracturas. Minutos más tarde, falleció.

