Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave

Una adolescente fue baleada en el cuello por su padre en la tarde de este martes en las calles Alfonso Lamas y Camino Maldonado, en el barrio Flor de Maroñas.
La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó desde la escena que la menor recibió un balazo en el cuello.
El padre dijo a Subrayado que una persona intentó ingresar a la vivienda para robar y que el disparo se desvió a su hija. Hay dos versiones e hipótesis de la Policía. El padre fue detenido por desacato.
La joven fue trasladada al centro de salud de Jardines del Hipódromo.
Trabaja en el lugar personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica.
