RECIBÍ EL NEWSLETTER
FLOR DE MAROÑAS

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave

La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó desde la escena que la menor recibió un balazo en el cuello.

flor-de-maroñas-ataque-menor

Una adolescente fue baleada en el cuello por su padre en la tarde de este martes en las calles Alfonso Lamas y Camino Maldonado, en el barrio Flor de Maroñas.

La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó desde el lugar que la menor se encuentra grave y que el hecho se dio en el marco de una discusión.

El padre dijo a Subrayado que una persona intentó ingresar a la vivienda para robar y que el disparo se desvió a su hija. Hay dos versiones e hipótesis de la Policía. El padre fue detenido por desacato.

adolescente de 16 anos al inisa por el homicidio de un hombre de 27 anos en durazno
Seguí leyendo

Adolescente de 16 años al Inisa por el homicidio de un hombre de 27 años en Durazno

La joven fue trasladada al centro de salud de Jardines del Hipódromo.

Trabaja en el lugar personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1988383758370886135&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

Ademu desafilió a Pablo Caggiani (foto).
SINDICATO DE MAESTROS

Ademu desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, y "a la mitad de las maestras de Montevideo", dijo el jerarca
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la peatonal de Cassinoni; lo investigan como rapiña
LOS CERRILLOS, CANELONES

Chocaron dos motos de frente en ruta 36 y el conductor de una de ellas falleció tras golpear un cartel
MONTEVIDEO

Una mujer fue víctima de violación por uno de los delincuentes que la rapiñó en Toledo Chico; está internada
HORTIGUERA Y ROMERO

Un detenido y tres requeridos por homicidio en el Cerrito; investigan caso de justicia por mano propia

Te puede interesar

Tres condenados y un imputado por el ingreso de la bengala náutica al clásico del 6 de julio video
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y ESTRAGO

Tres condenados y un imputado por el ingreso de la bengala náutica al clásico del 6 de julio
Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
FLOR DE MAROÑAS

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
Presidente de la Xunta de Galicia se comunicó con Orsi por Cardama y dejaron canal abierto por este tema
ALFONSO RUEDA

Presidente de la Xunta de Galicia se comunicó con Orsi por Cardama y dejaron "canal abierto" por este tema

Dejá tu comentario