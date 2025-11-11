Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave

Una adolescente fue baleada en el cuello por su padre en la tarde de este martes en las calles Alfonso Lamas y Camino Maldonado, en el barrio Flor de Maroñas .

La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó desde el lugar que la menor se encuentra grave y que el hecho se dio en el marco de una discusión.

El padre dijo a Subrayado que una persona intentó ingresar a la vivienda para robar y que el disparo se desvió a su hija. Hay dos versiones e hipótesis de la Policía. El padre fue detenido por desacato.

Seguí leyendo Adolescente de 16 años al Inisa por el homicidio de un hombre de 27 años en Durazno

La joven fue trasladada al centro de salud de Jardines del Hipódromo.

Trabaja en el lugar personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica.