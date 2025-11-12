Temperaturas de hasta 38° el sábado desembocan en tormentas puntualmente fuertes el domingo, anunció Nubel Cisneros

Las tormentas y lluvias comienzan en la mañana por la zona litoral, extendiéndose al resto del territorio, pero serán de muy rápido pasaje.

"Es muy probable que tengamos tormentas puntualmente fuertes porque vamos a estar con temperaturas muy elevadas, 36°,38° en el norte del país. Calor intenso el sábado, esto va a desencadenar en el pasaje de un frente frío".

Y añadió: "En la noche comienza a mejorar. El lunes bajan un poco las temperaturas y a partir del martes vuelve el calor a todo el país".

El meteorólogo explicó que todavía continúan estos vaivenes de calor y lluvia porque todavía no se ha definido el fenómeno de La Niña.

"Si bien están las condicionantes dadas para que se dé, todavía tiene algunos picos cercanos al continente que no termina de definirse y da estos vaivenes, pero es indudable que vamos a notar que van a ser más frecuentes los días de mucho calor y los días de lluvias comienzan a ser muy escasos, comienzan a ser de muy rápido pasaje con muy poco volumen de lluvia y comienza a acentuarse el déficit hídrico".