Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la peatonal de Cassinoni; lo investigan como rapiña

Escena donde la víctima pidió ayuda. Foto: Eugenia Sconamiglio.

Un hombre apuñaló a otro en el cuello, en una discusión en la plaza frente a la peatonal de la calle Cassinoni, en Tres Cruces. La Policía lo investiga como una rapiña.

Fuentes del caso informaron a Subrayado que, según relató la víctima, el atacante, a quien conocía, le pidió el celular, se negó y le dio una puñalada en el cuello.

El atacante huyó corriendo hacia el Parque Batlle, mientras que la víctima, de 33 años y sin antecedentes, pidió ayuda en los comercios del lugar. Lo trasladaron en un móvil policial al Hospital de Clínicas y está grave.

Al caso lo trabajan investigadores de la Zona Operacional 1.

