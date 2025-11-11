RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la peatonal de Cassinoni; lo investigan como rapiña

El atacante huyó de la escena rumbo a Parque Batlle. La víctima fue trasladada al Hospital de Clínicas por un patrullero.

Escena donde la víctima pidió ayuda. Foto: Eugenia Sconamiglio.&nbsp;

Escena donde la víctima pidió ayuda. Foto: Eugenia Sconamiglio. 

Un hombre apuñaló a otro en el cuello, en una discusión en la plaza frente a la peatonal de la calle Cassinoni, en Tres Cruces. La Policía lo investiga como una rapiña.

Fuentes del caso informaron a Subrayado que, según relató la víctima, el atacante, a quien conocía, le pidió el celular, se negó y le dio una puñalada en el cuello.

El atacante huyó corriendo hacia el Parque Batlle, mientras que la víctima, de 33 años y sin antecedentes, pidió ayuda en los comercios del lugar. Lo trasladaron en un móvil policial al Hospital de Clínicas y está grave.

Al caso lo trabajan investigadores de la Zona Operacional 1.

