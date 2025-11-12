Así encontró Agustín en Soriano la camiseta de Boca de Miguel Ángel Russo que voló desde La Bombonera

Agustín Eugui salió a trabajar el martes de tarde con su tractor sin saber que se iba a convertir en noticia a ambos lados del Río de la Plata.

Mientras trabajaba en el campo de Soriano , cerca de Cañada Nieto, encontró tirada en el pasto la camiseta que Boca lanzó al cielo con globos desde La Bombonera, en Buenos Aires, como homenaje tras la muerte de su DT Miguel Ángel Russo .

Agustín contó al corresponsal de Subrayado Daniel Rojas cómo fue el hallazgo y cómo a partir de que lo publicó en redes sociales lo llamaron de una cantidad de medios de comunicación de Uruguay y Argentina.

Seguí leyendo La camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo cayó en un campo de Soriano

Al darse cuenta de lo que tenía entre manos, sacó varias fotos para documentar el hallazgo. Algunas de esas fotos las compartió con Subrayado y muestran cómo encontró la camiseta, así como su primera reacción al ver el significado que tenía.

Miguel Ángel Russo murió a comienzos de octubre a la edad de 69 años. Era en ese momento en entrenador de Boca Juniors, con una trayectoria como futbolista y DT que lo convirtió en ídolo y una persona muy querida en el fútbol argentino.

CAMISETA BOCA PANEO

Camiseta-Boca-5

BOCA-3