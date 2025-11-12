RECIBÍ EL NEWSLETTER
DE BUENOS AIRES A SORIANO

Así encontró Agustín en Soriano la camiseta de Boca de Miguel Ángel Russo que voló desde La Bombonera

Agustín Eugui es un productor rural del interior de Soriano y el martes, cuando iba en su tractor, encontró la camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo desde La Bombonera, en Buenos Aires.

Agustín-camiseta-Boca-Miguel-Ángel-Russo
BOCA-1
Camiseta-Boca-5
BOCA-3
BOCA-2

Agustín Eugui salió a trabajar el martes de tarde con su tractor sin saber que se iba a convertir en noticia a ambos lados del Río de la Plata.

Mientras trabajaba en el campo de Soriano, cerca de Cañada Nieto, encontró tirada en el pasto la camiseta que Boca lanzó al cielo con globos desde La Bombonera, en Buenos Aires, como homenaje tras la muerte de su DT Miguel Ángel Russo.

Agustín contó al corresponsal de Subrayado Daniel Rojas cómo fue el hallazgo y cómo a partir de que lo publicó en redes sociales lo llamaron de una cantidad de medios de comunicación de Uruguay y Argentina.

la camiseta de miguel angel russo que boca lanzo al cielo cayo en un campo de soriano
Seguí leyendo

La camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo cayó en un campo de Soriano

Al darse cuenta de lo que tenía entre manos, sacó varias fotos para documentar el hallazgo. Algunas de esas fotos las compartió con Subrayado y muestran cómo encontró la camiseta, así como su primera reacción al ver el significado que tenía.

Miguel Ángel Russo murió a comienzos de octubre a la edad de 69 años. Era en ese momento en entrenador de Boca Juniors, con una trayectoria como futbolista y DT que lo convirtió en ídolo y una persona muy querida en el fútbol argentino.

CAMISETA BOCA PANEO
Camiseta-Boca-5
BOCA-3
BOCA-2
Temas de la nota

Lo más visto

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
FLOR DE MAROÑAS

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la zona; lo investigan como rapiña
MONTEVIDEO

Una mujer fue víctima de violación por uno de los delincuentes que la rapiñó en Toledo Chico; está internada
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno
MONTEVIDEO

Cerro: hombre de 83 años y su nieto de 20 heridos por una pelea entre ambos, "por problemas de adicción"

Te puede interesar

Anunciaron obras de saneamiento en Atlántida y la construcción del Hospital de la Costa en esa ciudad balneario video
NUEVAS OBRAS EN CANELONES

Anunciaron obras de saneamiento en Atlántida y la construcción del Hospital de la Costa en esa ciudad balneario
IMM trabaja para instalar nuevo radar en rambla de Punta Gorda que comenzará a fiscalizar a fin de mes video
REPÚBLICA DE MÉXICO Y 6 DE ABRIL

IMM trabaja para instalar nuevo radar en rambla de Punta Gorda que comenzará a fiscalizar a fin de mes
MSP informó del hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia en inmediaciones del Instituto de Higiene
OPERATIVO SANITARIO EN LA ZONA

MSP informó del hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia en inmediaciones del Instituto de Higiene

Dejá tu comentario