RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACCIDENTE FATAL EN LAVALLEJA

Murió una mujer que iba como acompañante en una camioneta que chocó con un camión en ruta 8

El accidente ocurrió en el empalme de ruta 8 y ruta 39. Los dos ocupantes de la camioneta que chocó con el camión fueron trasladados a Minas, donde murió la mujer mientras era asistida.

La camioneta donde viajaba la mujer como acompañante (arriba), y el camión contra el que chocó (abajo). Fotos: Policía Caminera.

La camioneta donde viajaba la mujer como acompañante (arriba), y el camión contra el que chocó (abajo). Fotos: Policía Caminera.

Una mujer murió el lunes de noche tras un accidente entre una camioneta y un camión en el empalme de ruta 8 con ruta 39, en el departamento de Lavalleja.

El accidente fatal ocurrió sobre la hora 21 y los dos ocupantes de la camioneta fueron trasladados de urgencia a un centro de salud en Minas, donde falleció la mujer de 53 años (que iba como acompañante) mientras era atendida por personal médicos.

El conductor de la camioneta, un hombre también de 53 años, fue trasladado con heridas leves, según el informe que Policía Caminera publicó este martes de mañana.

Foto: Subrayado. El lugar no tiene alumbrado público, ni vereda, reclaman vecinos.
Seguí leyendo

Una mujer murió atropellada por un auto mientras caminaba en una zona sin luz de Puntas de Manga

El camión es de Brasil y era conducido por un hombre de 24 años que resultó ileso.

"Al momento de que el vehículo pesado realizaba una maniobra de giro para empalmar ruta 39 desde ruta 8, es embestido en su remolque por la camioneta que circulaba por ruta 8 desde sur a norte", dice el informe de Caminera.

Temas de la nota

Lo más visto

video
IMÁGENES DEL HECHO

Video muestra el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y Nacional que dejó dos muertos en Toledo
investigación

Hinchas de Nacional quedaron filmados frente a la casa del policía en Toledo: al menos uno estaba armado
estaba en su casa

Murió el niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó
filmación

Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
los detalles

Miguelitos, granadas de humo y una camioneta robada: la planificación del asalto al banco en Colón

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del hecho, en Toledo.
audiencia judicial

Caso de Toledo: otros dos detenidos serán condenados mediante proceso abreviado
Luis Gallo, diputado del Frente Amplio, durante el debate sobre la ley de eutanasia. video
DEBATE SOBRE EUTANASIA EN DIPUTADOS

Luis Gallo defendió ley de eutanasia, leyó testimonios de pacientes que la piden y terminó emocionado entre lágrimas
Diputado blanco Andrés Grezzi durante el debate sobre ley de eutanasia. video
ANDRÉS GREZZI

Diputado blanco contra la eutanasia: "El Estado convierte la muerte en una opción institucional, deja de ser garante del cuidado"

Dejá tu comentario