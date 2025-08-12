Murió una mujer que iba como acompañante en una camioneta que chocó con un camión en ruta 8

La camioneta donde viajaba la mujer como acompañante (arriba), y el camión contra el que chocó (abajo). Fotos: Policía Caminera.

Una mujer murió el lunes de noche tras un accidente entre una camioneta y un camión en el empalme de ruta 8 con ruta 39, en el departamento de Lavalleja.

El accidente fatal ocurrió sobre la hora 21 y los dos ocupantes de la camioneta fueron trasladados de urgencia a un centro de salud en Minas, donde falleció la mujer de 53 años (que iba como acompañante) mientras era atendida por personal médicos.

El conductor de la camioneta, un hombre también de 53 años, fue trasladado con heridas leves, según el informe que Policía Caminera publicó este martes de mañana.

El camión es de Brasil y era conducido por un hombre de 24 años que resultó ileso.

"Al momento de que el vehículo pesado realizaba una maniobra de giro para empalmar ruta 39 desde ruta 8, es embestido en su remolque por la camioneta que circulaba por ruta 8 desde sur a norte", dice el informe de Caminera.