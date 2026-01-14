Una mujer de 76 años fue estafada con el "cuento del tío"; se hizo pasar por un policía y le robó 320.000 pesos

Una mujer de 76 años fue estafada mediante el cuento del tío en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

Próximo a las 6 de la tarde del 13 de enero, la víctima se presentó en la seccional 1ª. Manifestó que esa mañana, cerca de las 10, recibió una llamada telefónica en su domicilio por parte de hombre que se hizo pasar como funcionario policial y le informó que su hijo había protagonizado un grave accidente de tránsito en el exterior del país, situación que derivaba en situaciones penales.

Según lo denunciado, el individuo le solicitó distintas sumas de dinero, argumentando que, de ese modo, su hijo evitaría una pena de prisión en el extranjero. Mientras mantenía la comunicación por teléfono fijo, la víctima fue contactada también mediante su celular, y siguiendo las indicaciones que le daban, proporcionó un código de verificación y perdió el control de su cuenta de mensajería.

La víctima realizó giras de dinero a través de una red de pagos por un monto total de 320.000 pesos.

Las actuaciones del caso continúan a cargo de la seccional 1ª de Mercedes en coordinación con la Fiscalía de turno para esclarecer el hecho. Esta modalidad de estafa tuvo varias denuncias en el departamento de Soriano y también en Río Negro, en las ciudades de Fray Bentos y Young.

En Fray Bentos, un hombre mayor de 60 años denunció que alguien de su confianza, en su casa y con su propio teléfono se transfirió a su cuenta personal una suma total de 12.000 dólares.

El autor de la maniobra, un joven de 29 años, está detenido a disposición de Fiscalía. La víctima pide que la persona que realizó las transferencias le devuelva el dinero.

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que se lograron congelar los fondos y que el dinero retornaría a la cuenta de origen en 24 o 48 horas.