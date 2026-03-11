Comisión estudia proyecto de ley que baja a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad en rutas

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a estudiar un proyecto de ley que propone bajar a la mitad el monto de las multas de tránsito que se aplican en rutas nacionales, especialmente las que tienen que ver con exceso de velocidad .

El proyecto de ley, presentado por el diputado del Partido Nacional Sebastián Andujar y su par del Partido Colorado Conrado Rodríguez, propone que las nuevas multas vayan de 2,5 a 12 unidades reajustables (UR), sin modificar aquellas que se imponen por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

“El proyecto de ley propone una adecuación a la baja de las multas por exceso de velocidad establecidas en el Decreto 303/023, reduciendo los valores en algunos casos hasta en un 50% para hacerlos más proporcionales y accesibles, sin menoscabar su función disuasoria”, dice la exposición de motivos del proyecto de ley.

Los nuevos valores de las multas propuestos:

- Exceso de velocidad de hasta 20 km/h por encima de lo permitido: pasaría de 5 UR a 2,5 UR.

- Exceso entre 21 y 30 km/h: pasaría de 8 UR a 4 UR.

- Exceso entre 31 km/h y hasta el doble de la velocidad máxima permitida: de 12 UR a 6 UR.

- Exceso del doble o más de la velocidad máxima permitida: de 15 UR a 12 UR.

“Esta reducción se aplicaría manteniendo las demás sanciones complementarias, como el retiro de puntos del Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC), suspensiones o inmovilizaciones vehiculares, para preservar la integralidad del sistema”, dice el proyecto.

“La medida no implica una laxitud en la aplicación de la ley, sino un reequilibrio que incentive el cumplimiento voluntario”, agrega el texto, y finalmente establece que “por su alta peligrosidad y por el riesgo asociado a la preservación de la integridad física y la vida de las personas, se mantiene la severidad de las sanciones por conducir bajos los efectos del alcohol o las drogas”.

“Esta reforma se alinea con experiencias exitosas en otros países, donde la combinación de sanciones moderadas con prevención ha logrado reducciones sostenidas en la siniestralidad”, concluye.

El diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir dijo que están dispuestos y abiertos a la discusión:

PARLAMENTO UNO