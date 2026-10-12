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SALTO

Una mujer de 71 años está internada con heridas y una fractura expuesta tras ser mordida por el pitbull de un familiar

El hecho se registró el sábado y la víctima fue encontrada en la madrugada del domingo por su nieto. La Fiscalía investiga para determinar eventuales responsabilidades. La mujer permanece internada en el Hospital de Salto.

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Una mujer de 71 años está internada en el Hospital de Salto con lesiones tras ser atacada por un perro pitbull de un familiar.

El hecho se registró durante la jornada del sábado y la víctima fue encontrada en horas de la madrugada del domingo por su nieto de 21 años.

El joven encontró a su abuela tendida en el suelo con abundante sangrado y varias heridas en las piernas. De inmediato, llamó a la Policía para alertar lo ocurrido.

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Cuando los efectivos ingresaron al predio, el perro estaba a pocos metros de la víctima y fue llevado por el dueño de la vivienda hasta el fondo de la misma, donde quedó encerrado.

La mujer fue trasladada a un centro de salud, donde le diagnosticaron las severas heridas por la mordida del perro y fractura expuesta.

La Fiscalía de Salto de turno solicitó una investigación a la Policía para determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

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