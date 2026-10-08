Condenaron a una joven que usó la tarjeta de una mujer a la que arrastraron para robarle la cartera

Una joven de 20 años, sin antecedentes penales, fue condenada por usar la tarjeta de una mujer a la que le habían robado la cartera, en una rapiña ocurrida el 4 de setiembre en inmediaciones de Bianchi Altuna y Joaquín Suárez, en la ciudad de La Paz, en Canelones.

Fue a las 9 de la mañana, cuando la víctima iba caminando y en determinado momento, se le aproximaron dos delincuentes en moto y con los cascos puestos. Uno de ellos, le tironeó la cartera y al resistirse, cayó al piso y fue arrastrada varios metros por los ladrones que lograron su cometido.

Por este caso, un hombre de 33 años, con antecedentes penales, fue condenado por 1 años y 3 meses de cárcel por hurto especialmente agravado y tráfico de armas y municiones. Había sido detenido en un allanamiento junto a una mujer de 27 años, que fue liberada.

La joven estaba requerido por el hecho. La investigación determinó que hizo compras con la tarjeta denunciada por la víctima, 20 minutos después del robo. Tras ser detenida en un operativo del PADO, fue conducida ante la Justicia y resultó condenada por un delito de fraude informático a una pena de ocho meses de libertad a prueba.

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