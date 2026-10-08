RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA PAZ

Condenaron a una joven que usó la tarjeta de una mujer a la que arrastraron para robarle la cartera

Por este caso, un hombre de 33 años fue condenado por 1 años y 3 meses de cárcel por hurto especialmente agravado y tráfico de armas y municiones. La joven fue condenada por fraude informático a 8 meses de libertad a prueba.

mujer-arrastrada-rapiña-cartera-la-paz

Una joven de 20 años, sin antecedentes penales, fue condenada por usar la tarjeta de una mujer a la que le habían robado la cartera, en una rapiña ocurrida el 4 de setiembre en inmediaciones de Bianchi Altuna y Joaquín Suárez, en la ciudad de La Paz, en Canelones.

Fue a las 9 de la mañana, cuando la víctima iba caminando y en determinado momento, se le aproximaron dos delincuentes en moto y con los cascos puestos. Uno de ellos, le tironeó la cartera y al resistirse, cayó al piso y fue arrastrada varios metros por los ladrones que lograron su cometido.

Por este caso, un hombre de 33 años, con antecedentes penales, fue condenado por 1 años y 3 meses de cárcel por hurto especialmente agravado y tráfico de armas y municiones. Había sido detenido en un allanamiento junto a una mujer de 27 años, que fue liberada.

El accidente en 21 de Setiembre y Luis de la Torre. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
Seguí leyendo

Una mujer fue atropellada en 21 de Setiembre y Luis de la Torre al cruzar la calle

La joven estaba requerido por el hecho. La investigación determinó que hizo compras con la tarjeta denunciada por la víctima, 20 minutos después del robo.

Tras ser detenida en un operativo del PADO, fue conducida ante la Justicia y resultó condenada por un delito de fraude informático a una pena de ocho meses de libertad a prueba.

Temas de la nota

Lo más visto

Salió el 5 de Oro millonario y una sola apuesta se llevó más de 3 millones y medio de dólares
POZO MULTIMILLONARIO

Salió el 5 de Oro millonario y una sola apuesta se llevó más de 3 millones y medio de dólares
San antonio, canelones

Imputan a tres policías por homicidio y abuso de autoridad contra un hombre en Canelones
HASTA 23 HORAS

Inumet actualizó doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente fuertes en casi todo el país
elecciones el 22 de noviembre

Elecciones en BPS: detalles de comicios obligatorios para jubilados, trabajadores y empresarios
MONTEVIDEO

La guerra narco en Villa Española: uno de los homicidios del martes fue contra integrante del clan Puglia

Te puede interesar

Un policía y otras tres personas detenidas por explotación sexual de menores; la investigación comenzó con una fuga de INAU
MONTEVIDEO

Un policía y otras tres personas detenidas por explotación sexual de menores; la investigación comenzó con una fuga de INAU
AUDIENCIA

Condenaron a "Betito" Suárez por lavado de activos y otros delitos, a tres años y ocho meses de cárcel

El delincuente fue detenido en noviembre de 2025, en el marco de 17 allanamientos por la Operación Iro, causa por la que hay otros ocho condenados.

Dos personas murieron tras esquivar un perro y chocar contra un árbol, en la zona del barrio La Teja
AMEGHINO Y ALASKA

Dos personas murieron tras esquivar un perro y chocar contra un árbol, en la zona del barrio La Teja

Dejá tu comentario