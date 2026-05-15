Una mujer está internada tras ser alcanzada por una bala perdida producto de un enfrentamiento entre delincuentes

Una mujer de 33 años ingresó al Hospital del Cerro en la noche de este viernes con un disparo en la espalda.

Información que maneja la Policía indica que hubo un intercambio de disparos entre delincuentes en el cruce de Gregorio Camino y Heredia, en la zona de la Cachimba del Piojo y que la mujer recibió un impacto de bala cuando salía a buscar a su hija a la UTU.

El diagnóstico médico al que accedió Subrayado indica herida de arma de fuego en la espalda con entrada sin salida. Al momento se desconoce su estado de salud.

El enfrentamiento a tiros ocurrió en el barrio La Teja. Vecinos dijeron a Subrayado que durante la mañana se escucharon disparos. En la escena se encontraron 30 casquillos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2055428605098799263&partner=&hide_thread=false #AHORA | Una mujer de 33 años con un disparo en la espalda ingresó al Hospital del Cerro. Información que maneja la Policía indica que hubo un intercambio de disparos entre delincuentes en Gregorio Camino y Heredia, en la zona de la Cachimba del Piojo y que la mujer recibió un… pic.twitter.com/d0SRogXU5O — Subrayado (@Subrayado) May 15, 2026

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