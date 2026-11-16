Encontraron el cuerpo de una mujer dentro de una casa incendiada en la ciudad de Rodríguez, San José.
Una mujer de 48 años fue encontrada muerta tras incendio en su casa; investigan las circunstancias
Bomberos apagaron el fuego y cuando realizaban tareas de remoción y enfriamiento, encontraron a la víctima.
Un vecino contó a la Policía que estaba descansando en su casa cuando escuchó una explosión, por lo que observó hacia afuera y vio fuego en la finca de al lado.
El fuego fue extinguido por Bomberos, que al realizar tareas de remoción y enfriamiento localizaron un cuerpo humano incinerado. La víctima fue identificada como una mujer de 48 años que vivía sola, según testigos.
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La Policía Científica trabajó en la escena, así como un perito del Departamento de Investigaciones de Siniestros de Bomberos. Fiscalía dispuso pericias forenses y continúa la investigación para aclarar las circunstancias.
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