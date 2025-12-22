Una mujer de 38 años murió tras chocar en moto contra el muro de un centro educativo en Salto

Una mujer de 38 años murió tras chocar la moto en la que se desplazaba contra el muro de un centro educativo en Salto .

El hecho ocurrió el sábado sobre las 5:30 de la mañana en la intersección de las calles Andresito e Instrucciones del Año XIII, en el barrio Artigas de la ciudad de Salto.

Tras perder el dominio de la moto, la víctima impactó contra el muro y cayó en el lugar junto a un vehículo. Los vecinos de la zona la socorrieron, pero cuando la Policía llegó, la mujer estaba inconsciente.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se constató su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones recibidas en el impacto.

La Policía local pidió las cámaras de videovigilancia de la zona del siniestro. En el caso también trabajo personal de Policía Científica para determinar las causas y las circunstancias del hecho.