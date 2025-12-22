RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO ARTIGAS

Una mujer de 38 años murió tras chocar en moto contra el muro de un centro educativo en Salto

El hecho ocurrió el sábado sobre las 5:30 de la mañana en la intersección de las calles Andresito e Instrucciones del Año XIII, en el barrio Artigas de la ciudad de Salto.

policia-ambulancia-salto-accidente

Una mujer de 38 años murió tras chocar la moto en la que se desplazaba contra el muro de un centro educativo en Salto.

El hecho ocurrió el sábado sobre las 5:30 de la mañana en la intersección de las calles Andresito e Instrucciones del Año XIII, en el barrio Artigas de la ciudad de Salto.

Tras perder el dominio de la moto, la víctima impactó contra el muro y cayó en el lugar junto a un vehículo. Los vecinos de la zona la socorrieron, pero cuando la Policía llegó, la mujer estaba inconsciente.

homicidio en salto: un joven ataco a su cunado de varias punaladas en plena calle
Seguí leyendo

Homicidio en Salto: un joven atacó a su cuñado de varias puñaladas en plena calle

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se constató su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones recibidas en el impacto.

La Policía local pidió las cámaras de videovigilancia de la zona del siniestro. En el caso también trabajo personal de Policía Científica para determinar las causas y las circunstancias del hecho.

Temas de la nota

Lo más visto

Sindicato Guardia Republicana
HOMENAJE

Murió Vergan, perro del K9 que hizo historia en la profesionalización del adiestramiento canino: "El honor también camina en cuatro patas"
pronóstico

Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas
SAN JAVIER

"Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy", dijo Mary Zabalki, viuda de Roslik antes de conocer sentencia
HASTA LAS 20 HORAS

Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas
Policiales

Sentencia de entre 11 y 15 años de penitenciaría para los nueve imputados en el caso Roslik

Te puede interesar

El 23% de los uruguayos cree que Uruguay será campeón del mundo el año próximo, según Equipos Consultores video
ENCUESTA

El 23% de los uruguayos cree que Uruguay será campeón del mundo el año próximo, según Equipos Consultores
Niño de tres años con herida de bala luego de que dispararan a la casa de su abuelo en Sayago
Bell y Clara

Niño de tres años con herida de bala luego de que dispararan a la casa de su abuelo en Sayago
Sentencia de entre 11 y 15 años de penitenciaría para los nueve imputados en el caso Roslik video
Policiales

Sentencia de entre 11 y 15 años de penitenciaría para los nueve imputados en el caso Roslik

Dejá tu comentario