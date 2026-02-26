Confirman nuevo caso de gripe aviar, ahora en Colonia, y el Ministerio llama a conferencia de prensa

Las autoridades confirmaron un nuevo caso de gripe aviar en un cisne en Colonia , que se suma a los casos ya detectados en Canelones y la laguna Garzón de Maldonado y Rocha.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró esta semana la emergencia sanitaria nacional por este virus que por ahora afecta a aves silvestres, pero que puede llegar a las aves de corral y a la industria avícola si no se contiene de manera adecuada.

Ante el nuevo caso detectado en Colonia, el MGAP convocó a una conferencia de prensa para este jueves de tarde en su sede central (hora 15).

La declaración de emergencia sanitaria por gripe aviar implica “restricciones a los movimientos de aves, suspensión de eventos avícolas y refuerzo de las medidas de bioseguridad en todo el país”, dice el comunicado del Ministerio.

Las medidas en el marco de la emergencia sanitaria:

- Restríngir todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola. Dicha restricción no se aplicará a los movimientos de aves que sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

- Disponer que las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo Free Range deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas, en cumplimiento con el Manual de Contingencia de Influenza Aviar aprobado el 6 de diciembre de 2024.

- Suspender ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar, como medida preventiva para reducir el riesgo de diseminación del virus en el territorio nacional.