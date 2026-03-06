Una mujer de 33 años fue imputada por venta de drogas en Durazno; utilizaba menores para la distribución

Una mujer de 33 años fue imputada y enviada a prisión preventiva por comercialización de drogas en la ciudad de Durazno y utilizar a menores de edad para la distribución de estupefacientes.

La indagatoria estuvo a cargo del personal de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Durazno y después de varias semanas, se logró establecer la vivienda desde la que operaba la mujer y donde habrían menores de edad.

La Policía obtuvo una orden de allanamiento a la finca, donde detuvo a la mujer de 33 años, sin antecedentes penales, pero con varias indagatorias por delitos graves. Además, se incautó casi 100 gramos de marihuana y un revólver calibre 22 con dos municiones.

Seguí leyendo Fiscalía investiga la caída de una mujer de 27 años desde una habitación en el tercer piso de un hotel en Buceo

En el lugar, había menores de edad. Estaban cuatro hijos de la detenida: de 16, 14, 11 y 6 años, y otros tres menores: dos varones de 16 y 17 años, y una adolescente de 17. Los adolescentes estaban fugados del INAU con varias requisitorias de la Policía por sus repetidas evasiones.

La mujer de 33 años fue imputada por reiterados delitos de comercialización de estupefacientes agravados y se dispuso la prisión preventiva por 90 días, mientras la Fiscalía prepara el juicio.

En cuanto a los menores, los que estaban fugados de INAU fueron restituidos, mientras que los cuatro hijos de la mujer, víctimas de violencia doméstica, también fueron remitidos a los cuidados del Estado y el padre de los menores fue emplazado por la Justicia.