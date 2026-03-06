Fiscalía investiga la caída de una mujer de 27 años desde una habitación en el tercer piso de un hotel en Buceo

Una mujer de 27 años está internada en el CTI tras caer desde la ventana de una habitación en el tercer piso de un hotel en el Buceo . El hecho fue reportado en la madrugada de este viernes por una llamada a la Policía, que alertaba sobre un posible intento de autoeliminación.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, un empleado del establecimiento contó que escuchó ruidos y gritos que venían del tercer piso, y al salir al patio vio que una mujer caía desde una ventana.

La víctima estaba consciente y fue asistida por un hombre de 54 años que había conocido ocasionalmente y se encontraba con ella en la habitación, informó la Policía de Montevideo. Un equipo médico de emergencia le brindó asistencia médica y le diagnosticó las lesiones, producto de la caída, además del consumo de drogas. Se dispuso su traslado para recibir atención especializada.

El hombre que estaba con la mujer en la habitación fue diagnosticado con erosiones múltiples y fue dado de alta en el lugar. Según dijo, ambos estaban en la habitación y habrían estado consumiendo drogas previo al incidente, cuando en un momento la mujer habría presentado una conducta alterada.

La Fiscalía dispuso la declaración de testigos y el relevamiento de la escena por parte de Policía Científica, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias de lo ocurrido.