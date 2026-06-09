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OCURRIÓ EN ROCHA

Una mujer de 32 años fue imputada por ejercer como médica utilizando un título falso

La mujer fue denunciada en noviembre por la mutualista en la que se desempeñaba. Ahora fue imputada y deberá aguardar la investigación con arresto domiciliario nocturno.

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Imputaron a una mujer de 32 años por ejercer como médica en una mutualista de Rocha sin tener el título.

La mujer fue denunciada en noviembre de 2025 por parte de la mutualista y este martes fue imputada por delitos de estafa, usurpación de títulos, hurto y falsificación de documento privado. Debe cumplir arresto domiciliario nocturno por 120 días, mientras continúa la investigación.

De acuerdo a información policial a la que accedió Subrayado, la mujer estudió medicina y estaba en nivel avanzado, pero no se recibió, por lo que falsificó un título de médica con el que se presentó a trabajar en la mutualista.

Foto: Subrayado.
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