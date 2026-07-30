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José serrato y agaces

Accidente con camión en Villa Española deja a un motociclista muerto

El motociclista circulaba por José Serrato, chocó con un camión de la Intendencia de Montevideo en la esquina con Agaces y murió en el lugar.

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Foto: Subrayado. 

Un motociclista de 27 años murió antes de las 7:10 de este jueves tras chocar con un camión con grúa de la Intendencia de Montevideo, en la esquina de Agaces y José Serrato, en el barrio Villa Española.

Según supo Subrayado, el conductor del camión circulaba por Agaces y, al llegar al cruce con José Serrato, tenía un cartel de Ceda el paso.

El motociclista circulaba por José Serrato, chocó contra el camión y murió en el lugar.

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El conductor del camión declaró a la Policía que se detuvo en la esquina y que, al retomar la marcha, vio una moto que se dirigía a alta velocidad. Agregó que, segundos después, sintió un fuerte impacto en el lateral izquierdo trasero del vehículo.

La Policía Científica trabajó en el lugar para la realización de pericias que permitan determinar las responsabilidades.

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