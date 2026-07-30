Un motociclista de 27 años murió antes de las 7:10 de este jueves tras chocar con un camión con grúa de la Intendencia de Montevideo, en la esquina de Agaces y José Serrato, en el barrio Villa Española.
Accidente con camión en Villa Española deja a un motociclista muerto
El motociclista circulaba por José Serrato, chocó con un camión de la Intendencia de Montevideo en la esquina con Agaces y murió en el lugar.
Según supo Subrayado, el conductor del camión circulaba por Agaces y, al llegar al cruce con José Serrato, tenía un cartel de Ceda el paso.
El motociclista circulaba por José Serrato, chocó contra el camión y murió en el lugar.
Seguí leyendo
Conductora alcoholizada volcó su auto tras chocar varios vehículos estacionados en Cordón
El conductor del camión declaró a la Policía que se detuvo en la esquina y que, al retomar la marcha, vio una moto que se dirigía a alta velocidad. Agregó que, segundos después, sintió un fuerte impacto en el lateral izquierdo trasero del vehículo.
La Policía Científica trabajó en el lugar para la realización de pericias que permitan determinar las responsabilidades.
Temas de la nota
Lo más visto
NUEVE DETENIDOS
Frustrado "Robo del Siglo" en Ciudad Vieja: extendieron las medidas cautelares y abogado evalúa proceso abreviado
ESTABA INTERNADO POR RAPIÑA
Joven asesinado fuera de centro de Inisa tenía problemas con peligrosa familia que opera en el oeste
DESDE EL VIERNES DE NOCHE
Fin de semana con tormentas fuertes y puntualmente severas, informa Meteorología
SECCIONAL 17
Un hombre ingresó con dos machetes a una comisaría y fue reducido por los policías; quedó registrado
De Colón a Punta de Rieles
Dejá tu comentario