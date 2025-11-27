RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO EN CANELONES

Una motociclista de 20 años resultó con lesiones graves tras chocar con un auto en Paso Carrasco

La joven sufrió fractura expuesta de su pierna derecha y traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, según el diagnóstico médico.

Seccional 26, en Paso Carrasco, Canelones.

Una joven de 20 años sufrió fractura expuesta de su pierna derecha y traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento como consecuencia de un siniestro de tránsito registrado en Wilson Ferreira Aldunate y calle Sol en Paso Carrasco.

La víctima iba en una moto por calle Sol e impactó contra el lado izquierdo de un auto conducido por una mujer de 48 años que venía por Ferreira Aldunate hacia el este. La Policía de Canelones trata de determinar las causas del siniestro.

Personal médico concurrió al lugar y certificó las graves lesiones de la motociclista. La joven fue trasladada a la mutualista Médica Uruguaya.

La moto no tenía chapa matrícula y su conductora carecía de licencia, libreta de propiedad y el seguro obligatorio del vehículo.

Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. El caso es investigado por el fiscal de Ciudad de la Costa, Fernando Valerio, que dispuso pericia forense, relevamiento de cámaras, declaración a testigos, pericias de Científica y control de alcoholemia a las conductoras.

Temas de la nota

SINIESTRO CONCILIACIÓN
SINIESTRO CONCILIACIÓN

PUNTA CARRETAS
PUNTA CARRETAS

