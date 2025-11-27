Tribunal de Apelaciones Penal confirmó la prisión preventiva de "Betito" Suárez

Luis Alberto "Betito" Suárez fue imputado el pasado 5 de noviembre por posesión de sustancias estupefacientes, por lo que viene cumpliendo prisión preventiva y lo hará por el plazo de 180 días mientras continúa la investigación.

Suárez había sido detenido el martes con tusi, cocaína rosa, en allanamientos realizados por la Policía en el Cerro de Montevideo.

Es considerado uno de los delincuentes más peligrosos de los últimos años, fue detenido junto a integrantes de su familia en el marco de los 17 allanamientos en una operación de la Fiscalía y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.

De las seis personas que estaban detenidas, se dispuso el cese de detención de una mujer. En tanto, con respecto a las otras cinco se formalizó la investigación. De las cinco, tres arribaron a un proceso abreviado en el que la persona reconoce su responsabilidad en los hechos a cambio de una pena menor. Una de ellas, por un delito continuado de suministro agravado a una pena de tres años, otra por asistencia a las actividades del narcotráfico por una pena de 2 años y otra por tráfico interno de armas de fuego con 12 meses de libertad a prueba con arresto domiciliario nocturno y tareas comunitarias.

Las otras dos personas fueron imputadas. "Betito" Suárez por posesión de sustancias estupefacientes y otra persona por negociación de estupefacientes. El fiscal Morosoli solicitó la prisión preventiva de Suárez como medida cautelar.

La investigación de la Fiscalía y la Policía ya lleva varios meses y es "contra un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en el barrio Cerro, perteneciente a un clan familiar", informó el Ministerio del Interior. La Fiscalía agregó que la investigación es por drogas y también por lavado de activos. "Se detectó que estas personas tenían un nivel de vida que no era acorde con los ingresos que podían tener", afirmó el director de Comunicación, Javier Benech.

En el operativo se incautaron una pistola 9mm H&K, 6.250 pesos, 13 cartuchos 9mm x19, cámaras de vigilancia con 2 DVR, dos balanzas de precisión, sustancia vegetal (208 gramos), sustancia blanca 2,66 gramos y varios celulares. Al día siguiente, la Policía encontró 48 celulares y otros dispositivos electrónicos, 3.189 dólares, 171.310 pesos, documentación varia, siete vehículos de los cuales cinco son de alta gama, una escopeta y una replica de una pistola, así como municiones y estupefacientes.

Sobre la detención de "Betito" Suárez", su abogado Diego Cabrera había dicho a Subrayado que fue "un malentendido" y que "él no tiene nada que ver con la banda". "Ya es una persona que está retirada de todo", afirmó. Con respecto a la cocaína rosa, el defensor aseguró que era para consumo personal.

La causa tiene una reserva judicial, aclaró Benech.