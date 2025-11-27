RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ciudad de la costa, canelones

Mataron a tiros a un hombre de 39 años en una plaza en Lagomar

Los vecinos escucharon disparos y observaron el cuerpo en la plaza ubicada en Amézaga esquina Héctor da Cunha.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Un homicidio fue cometido a la hora 23:40 de este miércoles en una plaza de Lagomar, en Ciudad de la Costa, Canelones. La víctima fue un hombre de 39 años, quien fue atacada a tiros.

Los vecinos escucharon las detonaciones pero no vieron quién disparó ni desde dónde, señaló la Policía.

La escena del homicidio fue una plaza ubicada en Amézaga esquina Héctor da Cunha. Allí trabajó la Policía Científica durante la madrugada. Y el caso fue derivado a la Fiscalía.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del triple homicidio en 18 de Mayo, Canelones.
Seguí leyendo

Triple homicidio en 18 de Mayo: fiscal pidió audiencia para definir el futuro judicial del detenido

La policía local informó que el fallecido tenía antecedentes penales por desacato, rapiña y hurto.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRIPLE HOMICIDIO EN CANELONES

"Nos encontramos con una escena dantesca", dijo jefe de Policía de Canelones sobre el triple homicidio en 18 de Mayo
PUNTA CARRETAS

Denuncian que dos adolescentes de 13 y 14 años fueron perseguidos, acosados y amenazados por ser judíos
SINIESTRO CONCILIACIÓN

Motociclista está grave tras ser embestido por una camioneta; el conductor fue retenido por vecinos a pocas cuadras
TRASLADADO DEL EX-COMCAR

Un recluso de 27 años murió en el Clínicas tras ser apuñalado en la cárcel de Santiago Vázquez
Flor de maroñas

Homicidio a una cuadra del Intercambiador Belloni: atacaron a tiros a un hombre de 28 años

Te puede interesar

El presidente está informado de todos los eventos relevantes, dijo Alejandro Sánchez video
SECRETARIO DE PRESIDENCIA

"El presidente está informado de todos los eventos relevantes", dijo Alejandro Sánchez
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del triple homicidio en 18 de Mayo, Canelones.
Detenido de 27 años

Triple homicidio en 18 de Mayo: fiscal pidió audiencia para definir el futuro judicial del detenido
Foto: Subrayado, archivo.
Ciudad de la costa, canelones

Mataron a tiros a un hombre de 39 años en una plaza en Lagomar

Dejá tu comentario