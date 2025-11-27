Mataron a tiros a un hombre de 39 años en una plaza en Lagomar

Foto: Subrayado, archivo.

Un homicidio fue cometido a la hora 23:40 de este miércoles en una plaza de Lagomar, en Ciudad de la Costa, Canelones. La víctima fue un hombre de 39 años, quien fue atacada a tiros.

Los vecinos escucharon las detonaciones pero no vieron quién disparó ni desde dónde, señaló la Policía.

La escena del homicidio fue una plaza ubicada en Amézaga esquina Héctor da Cunha. Allí trabajó la Policía Científica durante la madrugada. Y el caso fue derivado a la Fiscalía.

La policía local informó que el fallecido tenía antecedentes penales por desacato, rapiña y hurto.

