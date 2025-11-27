Un homicidio fue cometido a la hora 23:40 de este miércoles en una plaza de Lagomar, en Ciudad de la Costa, Canelones. La víctima fue un hombre de 39 años, quien fue atacada a tiros.
Mataron a tiros a un hombre de 39 años en una plaza en Lagomar
Los vecinos escucharon disparos y observaron el cuerpo en la plaza ubicada en Amézaga esquina Héctor da Cunha.
Los vecinos escucharon las detonaciones pero no vieron quién disparó ni desde dónde, señaló la Policía.
La escena del homicidio fue una plaza ubicada en Amézaga esquina Héctor da Cunha. Allí trabajó la Policía Científica durante la madrugada. Y el caso fue derivado a la Fiscalía.
La policía local informó que el fallecido tenía antecedentes penales por desacato, rapiña y hurto.
