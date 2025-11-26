Denuncian que dos adolescentes de 13 y 14 años fueron perseguidos, acosados y amenazados por su condición de judíos

El Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) expresó este miércoles su condena al denunciar un hecho de violencia del que fueron víctimas dos adolescentes perseguidos, acosados y amenazados por su condición de judíos.

El hecho ocurrió el martes sobre las 19:15 horas en inmediaciones de la rambla Gandhi y García Cortinas en Punta Carretas, cuando los adolescentes de 13 y 14 años, que estaban con el uniforme de la Escuela y Liceo Integral, fueron abordados por dos jóvenes.

Los desconocidos increparon a los adolescentes diciéndoles: "Ustedes son judíos, ya sabemos lo que hicieron. Largá a correr que te la vamos a dar", los empujaron y en el momento en el que se agacharon para agarrar baldosas, los liceales salieron corriendo por la rambla y luego tomaron una de las calles de la zona en dirección a la casa de uno de ellos, según detalló a Subrayado , Jaime Apoj de la Secretaría de Asuntos Legales del CCIU.

Los jóvenes salieron corriendo atrás de los adolescentes, que lograron ponerse a resguardo. Cuando la madre de uno de los menores salió a ver lo que ocurría, los agresores se quedaron mirando, luego dieron la vuelta a la manzana y aparecieron por la otra esquina. En ese momento, les gritaron: "Ya sabemos dónde viven, ahora te la vamos a dar".

El caso fue denuncia ante la Policía y pasó a la Fiscalía de Flagrancia de turno, que dispuso el relevamiento de cámaras privadas y del Ministerio del Interior para identificar a los agresores.

En un comunicado, el CCIU expresó su confianza en la Justicia uruguaya y el peso de la ley, "para que esta acción sea firmemente condenada de acuerdo a derecho". "Lamentamos corroborar lo que denunciamos tantas veces: los mensajes de odio solamente generan odio y la demonización de la comunidad judía por hechos que ocurren a miles de quilómetros de nuestro país, habilitan a llevar a cabo acciones de este tipo", agrega.

El CCIU aboga por trabajar de manera ardua en pos de una convivencia pacífica y respetuosa para todos.