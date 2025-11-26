RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUNTA CARRETAS

Denuncian que dos adolescentes de 13 y 14 años fueron perseguidos, acosados y amenazados por su condición de judíos

El hecho ocurrió el martes sobre las 19:15 horas en inmediaciones de la rambla Gandhi y García Cortinas en Punta Carretas. El caso pasó a la Fiscalía y la Policía trabaja en identificar a los agresores.

rambla-gandhi-y-garcia-cortinas

El Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) expresó este miércoles su condena al denunciar un hecho de violencia del que fueron víctimas dos adolescentes perseguidos, acosados y amenazados por su condición de judíos.

El hecho ocurrió el martes sobre las 19:15 horas en inmediaciones de la rambla Gandhi y García Cortinas en Punta Carretas, cuando los adolescentes de 13 y 14 años, que estaban con el uniforme de la Escuela y Liceo Integral, fueron abordados por dos jóvenes.

Los desconocidos increparon a los adolescentes diciéndoles: "Ustedes son judíos, ya sabemos lo que hicieron. Largá a correr que te la vamos a dar", los empujaron y en el momento en el que se agacharon para agarrar baldosas, los liceales salieron corriendo por la rambla y luego tomaron una de las calles de la zona en dirección a la casa de uno de ellos, según detalló a Subrayado, Jaime Apoj de la Secretaría de Asuntos Legales del CCIU.

Los jóvenes salieron corriendo atrás de los adolescentes, que lograron ponerse a resguardo. Cuando la madre de uno de los menores salió a ver lo que ocurría, los agresores se quedaron mirando, luego dieron la vuelta a la manzana y aparecieron por la otra esquina. En ese momento, les gritaron: "Ya sabemos dónde viven, ahora te la vamos a dar".

El caso fue denuncia ante la Policía y pasó a la Fiscalía de Flagrancia de turno, que dispuso el relevamiento de cámaras privadas y del Ministerio del Interior para identificar a los agresores.

En un comunicado, el CCIU expresó su confianza en la Justicia uruguaya y el peso de la ley, "para que esta acción sea firmemente condenada de acuerdo a derecho". "Lamentamos corroborar lo que denunciamos tantas veces: los mensajes de odio solamente generan odio y la demonización de la comunidad judía por hechos que ocurren a miles de quilómetros de nuestro país, habilitan a llevar a cabo acciones de este tipo", agrega.

El CCIU aboga por trabajar de manera ardua en pos de una convivencia pacífica y respetuosa para todos.

