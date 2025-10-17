Una maestra fue agredida en Malvín y el sindicato convoca a un paro el lunes de todo el día

Ocurrió en la escuela 172 de Malvín . Una maestra fue agredida por la madre de una alumna durante una reunión.

Como medida automática en estos casos el sindicato de maestros resolvió convocar a un paro el lunes 20 en todas las escuelas de Montevideo. La medida será de 24 horas.

Este viernes a la hora 18 el sindicato dará una conferencia de prensa sobre la medida que aplicará el lunes.

Como sucede en estos casos, la alimentación de los escolares se puede ver afectada en las escuelas que adhieran al paro y cierren su comedor.

En estos casos las autoridades de Primaria disponen en otras escuelas la alimentación para los niños que van al centro de salud afectado por el paro.