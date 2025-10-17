Ocurrió en la escuela 172 de Malvín. Una maestra fue agredida por la madre de una alumna durante una reunión.
Una maestra fue agredida en Malvín y el sindicato convoca a un paro el lunes de todo el día
La maestra fue agredida por la madre de una alumna, y el sindicato convoca a un paro de 24 horas el lunes en todas las escuelas públicas de Montevideo.
Como medida automática en estos casos el sindicato de maestros resolvió convocar a un paro el lunes 20 en todas las escuelas de Montevideo. La medida será de 24 horas.
Este viernes a la hora 18 el sindicato dará una conferencia de prensa sobre la medida que aplicará el lunes.
Seguí leyendo
ASSE resolvió suprimir la Dirección de Salud Mental y crear una división con enfoque más técnico en la materia
Como sucede en estos casos, la alimentación de los escolares se puede ver afectada en las escuelas que adhieran al paro y cierren su comedor.
En estos casos las autoridades de Primaria disponen en otras escuelas la alimentación para los niños que van al centro de salud afectado por el paro.
Lo más visto
volvió a hablar
Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
EN LA TEJA
Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo
HAY UN CONDENADO
Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
barrio el tobogán
Tiroteo en el Cerro deja una bebé de diez meses y su padre heridos; ella está internada en el Pereira Rossell
Sociedad
Dejá tu comentario