Una leona mató a un joven que ingresó a su recinto en un zoológico de Brasil

Una leona atacó a un joven en un zoológico de Brasil ante los ojos de los visitantes, luego de que este escalara un muro de seis metros, superara las vallas de seguridad y bajara por un árbol para ingresar al recinto, informaron las autoridades.

Gerson de Melo Machado, de 19 años, sufría problemas de salud mental y soñaba con ser un domador de leones, según sus allegados.

El gobierno municipal de la ciudad costera de Joao Pessoa, en el noreste de Brasil, indicó que Machado "invadió deliberadamente el recinto de la leona" en el Parque Zoobotánico Arruda Camara la mañana del domingo.

"De manera rápida y sorprendente, él escaló un muro de más de seis metros de altura, superó las rejas de seguridad, accedió a uno de los árboles y entró al recinto", señaló en un comunicado.

Videos virales del ataque muestran a la leona acostada junto al vidrio que la separa de los visitantes. Cuando detecta al joven, va hacia el árbol, lo toma con sus dientes por una pierna y lo tira al suelo.

Luego se ven arbustos sacudiéndose y, por un instante, de nuevo la cabeza del joven antes de desaparecer de vista.

"¡Lo agarró, lo agarró!", "¡Dios mío!", se escucha gritar a un visitante.

Fabio Fabres, jefe del instituto de medicina legal de Joao Pessoa, dijo a la AFP que Machado fue identificado por sus huellas digitales. La causa de la muerte fue "sangramiento por lesiones en los vasos del cuello".

El zoológico dijo en Instagram que el incidente fue "extremadamente triste" y que permanecerá cerrado mientras continúan las investigaciones. En tanto, la autoridad ambiental estatal inspeccionó las instalaciones este lunes.

Thiago Nery, veterinario del parque, defendió los estándares de seguridad del recinto y dijo que se trató de un incidente "completamente imprevisible".

El parque señaló que "la eutanasia nunca fue considerada" para la leona, que "no muestra comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente".

"Una tragedia anunciada".

El gobierno local afirmó que pudo tratarse de un "intento de suicidio" de Machado, según las investigaciones preliminares.

La consejera de protección infantil Verónica Oliveira dijo en un video en Instagram que había acompañado a Machado durante ocho años, en los que "pasó por toda la atención institucional de esta ciudad".

La funcionaria sostuvo que la madre y los abuelos del joven sufrían de esquizofrenia.

En otras entrevistas, Oliveira dijo que su expaciente soñaba con ser domador de leones.

En la semana previa al accidente, Machado "dijo que necesitaba ahorrar dinero, que quería ir a África", contó a periodistas este lunes Icara Menezes, su prima.

"Prácticamente pasó la mitad de su vida en prisión", se lamentó Menezes. "Nunca fue un chico malo, solo era un chico que necesitaba apoyo y nunca lo tuvo", agregó.

Edmilson Alves, director de una unidad penitenciaria en Joao Pessoa, dijo en un video de Instagram que desde joven Machado había estado 16 veces en centros de detención.

Machado tenía el intelecto de un niño de cinco años y su caso era "una tragedia anunciada", afirmó en el mismo video, el jefe disciplinario de la prisión, Ivison Lira de Paiva.

