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"Una inutilidad", dijo Da Silva sobre donación de camioneta de Orsi a la ANEP; senador del FA lo cuestionó

Para el senador blanco, Orsi "está quebrado", tras esta situación con la camioneta. Daniel Caggiani sostuvo que "utilizar políticamente algunos temas no es lo mejor para el Uruguay".

DA-SILVA-CAGGIANI

El senador blanco, Sebastián Da Silva, consideró que la decisión del presidente Yamandú Orsi de donar la camioneta de la polémica a la ANEP "está mal hecho".

"Donar una camioneta de esas para la ANEP es casi que una inutilidad. Vamos a sugerirle al presidente de la ANEP que la cambie por dos o tres minivan que van a ser mucho más necesarias que esa camioneta de lujo, que obedece a un nuevo estilo del Frente Amplio y no a la escuela pública", expresó el legislador.

Además, señaló que el presidente "está quebrado".

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Por su parte, el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, aseguró que "utilizar políticamente algunos temas no es lo mejor para el Uruguay, más con el presidente que tenemos y con la investidura presidencial".

Además, remarcó que desde el Frente Amplio se fue duro con el expresidente Luis Lacalle Pou por "decisiones que tomó" pero que "nunca atacamos ni la investidura presidencial ni a la persona, que es un elemento diferente. Esa forma de hacer política en Uruguay no está buena. Orsi es un canario bueno, que todo el mundo lo conoce, es transparente".

SENADOR CAGGIANI CAMIONETA

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