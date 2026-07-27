Tiempo inestable, húmedo, con nieblas y lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en el comienzo de semana, con lluvias aisladas y temperatura todavía por encima de lo esperado para el invierno.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presentará húmeda con mucha nubosidad generando lluvias, lloviznas aisladas en las zonas centro y norte, y nieblas y neblinas en el resto del país. La tarde continuará fresca a templada con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas salvo en la zona costera donde es muy baja la probabilidad de estos eventos.

El martes la mañana se presentará fría con restos de nubosidad en las zonas norte y noreste donde en las primeras horas se mantendrá inestable el área. La tarde continuará fresca a ligeramente templada con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El miércoles la mañana estará fría con bancos de niebla y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará fresca con cielo parcialmente nublado a nublado, observándose marcado descenso de temperatura en la noche. Lunes 27 Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º Zona Sur: máxima 18º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º Martes 28 Zona Norte: máxima 24º y mínima 10º Zona Sur: máxima 18º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º Miércoles 29 Zona Norte: máxima 16º y mínima 4º Zona Sur: máxima 14º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 6º

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