Ataque a tiros en Bella Unión: dos hombres graves y dos brasileños detenidos

Foto: Subrayado. Escena del ataque a tiros en el centro de Bella Unión, Artigas.

Dos hombres resultaron heridos de gravedad en un ataque a tiros ocurrido sobre las 17:00 de este martes en el centro de Bella Unión, departamento de Artigas. Las víctimas llegaron al lugar en un vehículo e ingresaban a un gimnasio cuando fueron atacadas por dos hombres brasileños que las esperaban en el lugar.

El ataque ocurrió en la esquina de Aparicio Saravia y Pedro Costa, en la zona oeste de la ciudad. Los agresores efectuaron más de 15 disparos y utilizaron armas de régimen automático, según indicaron fuentes de la investigación a Subrayado.

Los heridos fueron trasladados por particulares al hospital de Bella Unión, ubicado a dos cuadras del lugar. Uno de ellos permanece internado en esa ciudad, mientras que el otro fue trasladado a Artigas para realizarle una tomografía. Ambos se encuentran graves.

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Tras el ataque, los agresores escaparon y fueron perseguidos por la Policía. Uno de ellos fue detenido poco después y presentaba una herida que no reviste gravedad.

El segundo sospechoso fue perseguido a pie por la ruta en dirección a la frontera con Brasil. Durante la persecución hubo un intercambio de disparos y finalmente fue detenido luego de ingresar a una chacra.

Los dos detenidos son brasileños. Fuentes del caso indicaron que se presume que el ataque está vinculado al narcotráfico.