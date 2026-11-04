Dos hombres resultaron heridos de gravedad en un ataque a tiros ocurrido sobre las 17:00 de este martes en el centro de Bella Unión, departamento de Artigas. Las víctimas llegaron al lugar en un vehículo e ingresaban a un gimnasio cuando fueron atacadas por dos hombres brasileños que las esperaban en el lugar.
Ataque a tiros en Bella Unión: dos hombres graves y dos brasileños detenidos
Las víctimas ingresaban a un gimnasio cuando fueron atacadas con más de 15 disparos de armas automáticas. Uno de los sospechosos también resultó herido, aunque está fuera de peligro.
El ataque ocurrió en la esquina de Aparicio Saravia y Pedro Costa, en la zona oeste de la ciudad. Los agresores efectuaron más de 15 disparos y utilizaron armas de régimen automático, según indicaron fuentes de la investigación a Subrayado.
Los heridos fueron trasladados por particulares al hospital de Bella Unión, ubicado a dos cuadras del lugar. Uno de ellos permanece internado en esa ciudad, mientras que el otro fue trasladado a Artigas para realizarle una tomografía. Ambos se encuentran graves.
Dos hombres están graves tras ser atacados a balazos cuando ingresaban a un gimnasio en Bella Unión
Tras el ataque, los agresores escaparon y fueron perseguidos por la Policía. Uno de ellos fue detenido poco después y presentaba una herida que no reviste gravedad.
El segundo sospechoso fue perseguido a pie por la ruta en dirección a la frontera con Brasil. Durante la persecución hubo un intercambio de disparos y finalmente fue detenido luego de ingresar a una chacra.
Los dos detenidos son brasileños. Fuentes del caso indicaron que se presume que el ataque está vinculado al narcotráfico.
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