RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigan narcotráfico

Ataque a tiros en Bella Unión: dos hombres graves y dos brasileños detenidos

Las víctimas ingresaban a un gimnasio cuando fueron atacadas con más de 15 disparos de armas automáticas. Uno de los sospechosos también resultó herido, aunque está fuera de peligro.

Foto: Subrayado. Escena del ataque a tiros en el centro de Bella Unión, Artigas.

Foto: Subrayado. Escena del ataque a tiros en el centro de Bella Unión, Artigas.

Dos hombres resultaron heridos de gravedad en un ataque a tiros ocurrido sobre las 17:00 de este martes en el centro de Bella Unión, departamento de Artigas. Las víctimas llegaron al lugar en un vehículo e ingresaban a un gimnasio cuando fueron atacadas por dos hombres brasileños que las esperaban en el lugar.

El ataque ocurrió en la esquina de Aparicio Saravia y Pedro Costa, en la zona oeste de la ciudad. Los agresores efectuaron más de 15 disparos y utilizaron armas de régimen automático, según indicaron fuentes de la investigación a Subrayado.

Los heridos fueron trasladados por particulares al hospital de Bella Unión, ubicado a dos cuadras del lugar. Uno de ellos permanece internado en esa ciudad, mientras que el otro fue trasladado a Artigas para realizarle una tomografía. Ambos se encuentran graves.

dos hombres estan graves tras ser atacados a balazos cuando ingresaban a un gimnasio en bella union
Seguí leyendo

Dos hombres están graves tras ser atacados a balazos cuando ingresaban a un gimnasio en Bella Unión

Tras el ataque, los agresores escaparon y fueron perseguidos por la Policía. Uno de ellos fue detenido poco después y presentaba una herida que no reviste gravedad.

El segundo sospechoso fue perseguido a pie por la ruta en dirección a la frontera con Brasil. Durante la persecución hubo un intercambio de disparos y finalmente fue detenido luego de ingresar a una chacra.

Los dos detenidos son brasileños. Fuentes del caso indicaron que se presume que el ataque está vinculado al narcotráfico.

Temas de la nota

Lo más visto

video
fiesta de la chacra

Emprendedor perdió la caja en la que guardaba el dinero en una feria, una maestra lo encontró y lo devolvió
homicidio de Martín Gadea

Hombre asesinado en Piedras Blancas era profesor de kickboxing: daba clases gratuitas a niños en el barrio
JUBILADOS Y PENSIONISTAS

"Limpia pasividad": BPS ofrece préstamos para unificar deudas con la institución con tasas diferenciales
HASTA LAS 20 HORAS

Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para varios departamentos
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Clima subtropical, así va a estar todo el verano hasta marzo", anunció Nubel Cisneros

Te puede interesar

Puente Paysandú - Colón.
CASO CAMILA EN LA JUSTICIA ARGENTINA

Procesaron por trata de personas con fines de explotación sexual al hombre que se llevó de Paysandú a una adolescente de 15 años
Foto: Subrayado.
homicidio en montevideo

Lo persiguieron en moto y lo mataron a tiros frente a la casa de su madre en Punta de Rieles
Donald Trump pierde el Congreso de Estados Unidos. Foto: Archivo AFP
ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

Los demócratas lograron mayoría en el Congreso de Estados Unidos y Donald Trump sufre un duro golpe político

Dejá tu comentario