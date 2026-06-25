Una inspectora de tránsito de Paysandú fue embestida por un motociclista a última hora del miércoles durante un control vehicular en Charruas y Verocay, en la capital departamental.
Una inspectora de tránsito fue embestida por un motociclista en un control vehicular en Paysandú
La funcionaria fue derivada a un centro de salud de Comepa, donde se le realizaron estudios que descartaron fracturas. La trabajadora permanece con dolores en varias partes de su cuerpo.
El director de Tránsito, Gastón Berretta, indicó que el operativo transcurría con normalidad. En determinado momento, los trabajadores vieron una moto circulando sin matrícula y cuando los inspectores le dieron la orden de detenerse, el conductor hizo caso omiso y continuó la marcha.
Berretta repudió lo ocurrido y aseguró que el control estaba bien señalizado, con todas la medidas de seguridad. Cuando el conductor evadió el operativo embistió a la inspectora, que sufrió politraumatismos.
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La funcionaria fue derivada a un centro de salud de Comepa, donde se le realizaron estudios que descartaron fracturas. La trabajadora permanece con dolores en varias partes de su cuerpo.
Se realizó la denuncia correspondiente y la Policía trabaja en el relevamiento de las cámaras de seguridad para identificar al conductor.
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