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CHARRUAS Y VEROCAY

Una inspectora de tránsito fue embestida por un motociclista en un control vehicular en Paysandú

La funcionaria fue derivada a un centro de salud de Comepa, donde se le realizaron estudios que descartaron fracturas. La trabajadora permanece con dolores en varias partes de su cuerpo.

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Una inspectora de tránsito de Paysandú fue embestida por un motociclista a última hora del miércoles durante un control vehicular en Charruas y Verocay, en la capital departamental.

El director de Tránsito, Gastón Berretta, indicó que el operativo transcurría con normalidad. En determinado momento, los trabajadores vieron una moto circulando sin matrícula y cuando los inspectores le dieron la orden de detenerse, el conductor hizo caso omiso y continuó la marcha.

Berretta repudió lo ocurrido y aseguró que el control estaba bien señalizado, con todas la medidas de seguridad. Cuando el conductor evadió el operativo embistió a la inspectora, que sufrió politraumatismos.

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La funcionaria fue derivada a un centro de salud de Comepa, donde se le realizaron estudios que descartaron fracturas. La trabajadora permanece con dolores en varias partes de su cuerpo.

Se realizó la denuncia correspondiente y la Policía trabaja en el relevamiento de las cámaras de seguridad para identificar al conductor.

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