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30 AÑOS DE PRISIÓN

Clave policial: pena máxima para dos integrantes de Los Colorados, El Fisura y El Cala

El Fisura de 28 años y El Cala de 29 cumplirán la pena de 30 años de prisión por un doble homicidio ocurrido en el 2023.

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El Fisura y El Cala, integrantes de la banda de Los Colorados de Cerro Norte, fueron capturados y condenados por un doble homicidio ocurrido en 2023 en el barrio Casabó; cumplirán 30 años de prisión.

El Fisura de 28 años cuenta con indagatorias por tráfico de armas, asistencia al comercio de estupefacientes y homicidios. Tiene 3 antecedentes penales de 2017 por un delito de homicidio como coautor y de 2023 por una tentativa de homicidio y el doble homicidio por el que fue condenado.

Es miembro de Los Colorados y asociado a Los Calidad, es violento, realizaba disparos y quería incendiar personas.

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Por su parte, El Cala tiene 29 años y varias indagatorias por amenazas, rapiñas , armas; cuenta con 5 antecedentes, 3 de 2019 por receptación sin prisión, en 2023 por hurto sin prisión y por el doble homicidio del 2023.

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