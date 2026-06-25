El Fisura y El Cala, integrantes de la banda de Los Colorados de Cerro Norte, fueron capturados y condenados por un doble homicidio ocurrido en 2023 en el barrio Casabó; cumplirán 30 años de prisión.
Clave policial: pena máxima para dos integrantes de Los Colorados, El Fisura y El Cala
El Fisura de 28 años y El Cala de 29 cumplirán la pena de 30 años de prisión por un doble homicidio ocurrido en el 2023.
El Fisura de 28 años cuenta con indagatorias por tráfico de armas, asistencia al comercio de estupefacientes y homicidios. Tiene 3 antecedentes penales de 2017 por un delito de homicidio como coautor y de 2023 por una tentativa de homicidio y el doble homicidio por el que fue condenado.
Es miembro de Los Colorados y asociado a Los Calidad, es violento, realizaba disparos y quería incendiar personas.
Seguí leyendo
Una inspectora de tránsito fue embestida por un motociclista en un control vehicular en Paysandú
Por su parte, El Cala tiene 29 años y varias indagatorias por amenazas, rapiñas , armas; cuenta con 5 antecedentes, 3 de 2019 por receptación sin prisión, en 2023 por hurto sin prisión y por el doble homicidio del 2023.
Temas de la nota
Lo más visto
Policiales
Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000
LAVALLEJA
Chocó en camioneta contra un camión, fue derivado y se constató que estaba herido de bala; está grave
QUIENES COBRAN 20.935 PESOS
Jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional de 1% a partir del 1º de julio
EMPRESA CHINA
Tres ciudadanos chinos condenados por responsabilidad penal empresarial tras 21 clausuras en obra de tendido eléctrico
EN MONTEVIDEO
Dejá tu comentario