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Están en CTI cinco usuarios rescatados del incendio en centro del Mides, informó el director departamental de Salud

El centro tiene 90 plazas, al momento del incendio había unos 80 usuarios, detalló por su parte el director de Protección Social del Mides.

Bomberos en incendio en centro del Mides.&nbsp;

Bomberos en incendio en centro del Mides. 

Cinco personas están internadas en cuidados intensivos tras el incendio en el centro de recuperación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El director departamental de Salud, Joaquín Mauvezin, aclaró que todavía es muy primario, pero que se presume que la internación es por intoxicación por inhalación y no por quemaduras.

“Las cinco personas se encuentran en CTI con asistencia ventilatoria mecánica y están en las primeras horas de asistencia, así que es muy precoz para dar informes definitivos”, señaló.

Las cinco personas fueron rescatadas por Bomberos, desde la zona del centro donde comenzó el fuego. Los demás se autoevacuaron del lugar.

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Daniel Gerhard, director de Protección Social del Mides, explicó que se trata de "un centro con énfasis en la recuperación de personas que estando en diferentes dispositivos de situación de calle, de protección social, pasaron por un centro de salud, fueron dados de alta, pero necesitan de mayores cuidados o estando en dispositivos, también necesitan de cuidados”.

El centro tiene 90 plazas, al momento del incendio había unos 80 usuarios.

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