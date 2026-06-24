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Accidente laboral grave en una obra: un trabajador cayó del octavo al tercer piso

El accidente laboral ocurrió este miércoles en una obra en construcción. El trabajador colocaba el tablero de una pantalla cuando la estructura se desprendió y cayó al vacío, desde el piso octavo al tercero.

Accidente laboral grave en una obra: un trabajador cayó del octavo al tercer piso. Foto: archivo, FocoUy

Accidente laboral grave en una obra: un trabajador cayó del octavo al tercer piso. Foto: archivo, FocoUy

Un accidente laboral grave ocurrió este miércoles de mañana en una obra en construcción ubicada en bulevar Batlle y Ordóñez esquina 8 de Octubre, en el límite entre La Unión y La Blanqueada.

De acuerdo al informe primario que obtuvo Subrayado con el sindicato de la construcción (Sunca), “el trabajador se encontraba realizando tareas de colocación de un tablero para una pantalla cuando, por causas que aún se encuentran bajo investigación, el tablero cayó desde el octavo piso”.

“Como consecuencia de este hecho el trabajador también cayó, impactando a la altura del tercer piso”, agrega el informe del sindicato.

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El trabajador fue trasladado de urgencia al hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE), “donde permanece estable”, dice el Sunca.

“Presenta lesiones de consideración, entre ellas una importante lesión en una de sus piernas, cuya eventual intervención quirúrgica está siendo evaluada por el equipo médico, además de lesiones en un hombro, fractura del tabique nasal y múltiples golpes”, detalla el sindicato.

En la obra se hicieron presentes dirigentes sindicales, inspectores del Ministerio de Trabajo y Policía Científica para determinar las causas del accidente y eventuales responsabilidades.

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