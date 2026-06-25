El presidente Yamandú Orsi se reunió este jueves con la ministra de Defensa, con el tema de los vehículos del Ejército que se utilizarán para patrullaje. También recibió al ministro del Interior. El viernes hay Consejo de Ministros, donde se hablará del asunto.
Orsi recibió a Lazo y a Negro para tratar uso de vehículos militares; este viernes hay Consejo de Ministros
Este viernes hay consejo de ministros, en el que además de la Rendición de Cuentas, abordarán el patrullaje de vehículos militares.
La reunión con Lazo fue para preparar un informe a presentar ante los demás ministros, que abarca el uso y las condiciones del uso de unidades militares para patrullar barrios más violentos, con el fin de combatir la inseguridad. También, cómo será el trabajo en conjunto con la policía.
También queda precisar si los vehículos a utilizarse son los Mamba K7, donados por Estados Unidos, o pueden ser otras unidades militares.
Seguí leyendo
Orsi ofreció ayuda a Venezuela en lo que considere necesario tras devastadores terremotos del miércoles
Lo más visto
Policiales
Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000
EMPRESA CHINA
Tres ciudadanos chinos condenados por responsabilidad penal empresarial tras 21 clausuras en obra de tendido eléctrico
QUIENES COBRAN 20.935 PESOS
Jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional de 1% a partir del 1º de julio
DIALOGÓ CON EL PRESIDENTE
Padre de pediatra fallecida por mala praxis entregó carta a Orsi y pidió que se haga justicia por su hija
investigan homicidio
Dejá tu comentario