Marcelo Bielsa en la previa del partido clave ante España: "Habrá que defender y no será sencillo"

La Celeste está obligada a ganar o al menos a empatar para mantener la ilusión de clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En la sala de conferencias del Akron Stadium de Guadalajara, el técnico fue consultado sobre cómo se encuentra el plantel desde el punto de vista físico, cómo planea marcar a Lamile Yamal, cuáles son los elementos que tiene para que Fernando Muslera siga en el arco, entre otras preguntas.

En materia física, Bielsa respondió que "en los dos partidos anteriores, las diferencias en el rendimiento físico entre Uruguay y sus rivales fue muy amplia a favor nuestro. Guillermo Varela, por precaución, recibió cargas de trabajo más leves que los compañeros, pero la sensación es que el rendimiento físico no es un obstáculo".

Sobre la consulta de cómo marcar a la estrella de la selección española, manifestó: "El juego de España es asociativo. La creación tiene una atención prioritaria en cuanto a las facetas de su juego, por lo cual habrá que defender y no será sencillo, pero una de las mejores formas de hacerlo es lograr que el rival disponga de menos tiempo del balón y vamos a tratar de que suceda. Yamal es un jugador desequilibrante, habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente por el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga y también habrá ayudas de jugadores que estando por el sector colaboren a opacarlo".

En lo que respecta a si tuvo una charla con Muslera, Bielsa dijo: "No hablé especialmente con él. Hay una parte de su actuación que todos hemos visto, pero es un arquero con una enorme experiencia y con muchísima personalidad y la llegada a la selección se produce en el marco de un momento deportivo muy bueno que desarrollo en Estudiantes".