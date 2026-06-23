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Jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional de 1% a partir del 1º de julio

"No es descontable", dijo la presidenta del BPS, Jimena Pardo. El ajuste adicional beneficiará a los 115.000 personas no solo del BPS sino también de la Caja Militar y la Policial que perciban una pasividad de 20.935 pesos como único ingreso.

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La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, indicó que a partir del 1º de julio de 2026 rige el aumento adicional de 1% en las jubilaciones y pensiones mínimas, y cuyos beneficiarios reciban un único ingreso.

El incremento es adicional y no se descontará. "No es descontable", afirmó. El 1% se suma al 2% otorgado el 1º de julio de 2025. Pardo recordó que el aumento anual de las pasividades fue de 5,97% y si se considera que la inflación de 2025 fue de 3,65%, el incremento real fue superior al 2%.

El ajuste adicional beneficiará a los 115.000 jubilados y pensionistas no solo del BPS sino también de la Caja Militar y la Caja Policial que perciban una pasividad mínima, fijada en 20.935 pesos, como único ingreso. El BPS detecta que es el único ingreso a través del cruzamiento de datos con otras cajas y la DGI, y aplica el incremento.

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El incremento se paga con los haberes de julio, que se cobran los primeros días de agosto.

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