Una guía para el Patrimonio y dos proyectos que resaltan lo que ofrece Montevideo en redes sociales

Este sábado y domingo se lleva a cabo una nueva edición del Fin de Semana del Patrimonio , con 1.500 actividades que se llevan a cabo en todo el país.

"Es el evento que le da más visibilidad, el más importante, incluso yo diría a nivel del Ministerio en su vínculo directo con la población. Hay eventos en los 19 departamentos. Hay una respuesta realmente excelente de instituciones públicas y privadas", explicó Marcel Suárez, director de la Comisión de Patrimonio de la Nación.

Belén Urruti es editora audiovisual e influencer, y en su cuenta de Instagram @bel.urruti hace recomendaciones sobre actividades y paseos por Montevideo, con una cartelera de eventos gratuitos que publica los viernes. Considera que para organizar el paseo del fin de semana del Patrimonio es centrarse por zonas. "El sábado te centrás en todo lo que es Ciudad Vieja, vas a conocer museos, todo lo que hay por la vuelta. Además va a haber mucha feria gastronómica, entonces te concentrás un día en hacer todo lo que está céntrico y el domingo ya podés ir más para afuera, la zona del Prado, visitar bodegas", dijo.

Rosalía Souza es periodista y una apasionada por descubrir la historia de Montevideo. Tiene una cuenta de Instagram que se llama Pasear por Pasear en el que comparte esto y allí creó un club de paseo para recorrer barrios de la ciudad y por el interior. Para ella, la clave para armar un paseo por el fin de semana del Patrimonio es leer la guía y pasar los puntos que interesen a un mapa virtual. A partir de ahí, ver cuáles es posible recorrer en un circuito y cuáles no. Y elegir aquellos puntos que no suelen abrir en otros momentos del año.

Entre sus recomendados están las embajadas, como la de Francia, en el Palacio Buxareo, con su eclecticismo arquitectónico. También el Palacio Taranco en la Ciudad Vieja. Ambos pueden ser hechos en un mismo circuito, ya que están en la misma zona.

"Para mí es un lugar mágico el Palacio Taranco", aseguró Belén, y destacó la posibilidad de conocerlo con Guía. También recomendó el Castillo Idiarte Borda, en Villa Colón. "Es un lugar que a mí me parece impactante a nivel arquitectónico, y van a tener visitas guiadas, música en vivo, food trucks, los dos días abiertos". Otro punto que mencionó fue el Museo Aeronáutico con actividades como "demostraciones aéreas, simuladores, exposición de autos antiguos".

Por su parte, Rosalía se refirió al caminatour que organiza la Fundación Barrio La Mondiola, recuperando los relatos de un entorno que vio su historia desdibujada con los años. "Es una asociación de vecinos que surgió para rescatar la memoria del barrio, un caminatour que va contando la historia desde que La Mondiola era canteras, también la historia de los bares, de la vida obrera, de la vida artística. Hay un montón de cosas que no tenemos ni idea y estos vecinos te lo cuentan caminando", sostuvo.

Para Marcel Suárez "ya es parte de nuestro patrimonio inmaterial la costumbre de salir el fin de semana del Patrimonio".

Remarcó que Uruguay "tiene mucho para ofrecer, para sí mismo y para el mundo".

Es un punto en el que también concuerdan Belén y Rosalía. Ambas, en sus proyectos en redes sociales, remarcan la mirada de que Montevideo (y Uruguay) tienen mucho para disfrutar.

"Me pasó que estaba pasando mucho tiempo en casa. Tenía mucha ansiedad. Pospandemia. El psicólogo me dijo empezá a salir más, de a poquito, vas viendo qué onda, y así empecé a salir y empecé a conocer que Montevideo tenía un montón de cosas que estaban pasando, un montón de actividades gratuitas, como que tenía una apuesta cultural muy grande que no se estaba compartiendo, y dije, acá yo vengo a compartir todo esto", contó Belén. Hoy su cartelera es referencia para muchas personas que buscan disfrutar Montevideo y su oferta cultural.

A Rosalía le pasó similar. Pasear por Montevideo fue parte de su terapia autoimpuesta. "Cuando iba caminando por Montevideo, una ciudad que no es mi ciudad, empecé a descubrir que había mucha belleza y muchas cosas para contar detrás de las paredes manchadas", describió. Después quiso compartirlo, primero en una cuenta de Instagam y luego con el Club de Paseo que creó en 2023.

PATRIMONIO HISTORIA

Guía completa del Patrimonio 2025: