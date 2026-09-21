El intendente de Paysandú habló sobre la llegada del papa León y sobre el lugar elegido para la Santa Misa

Quedan 46 días para la visita del papa Leon XIV a nuestro país. Este lunes, la Santa Sede publicó la agenda oficial de lo que será la visita que se realizara del 6 al 8 de noviembre.

El viernes 6, el papa llegará a las 16:30 al Aeropuerto de Carrasco.

A las 17:30 será la bienvenida oficial en Plaza Independencia, donde se encontrará con autoridades y el cuerpo diplomático.

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Mas tarde visitará al presidente de la República y, a las 19:50, celebrará las vísperas en la catedral metropolitana. Acompañado de obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y fieles.

El sábado 7, viajará a Paysandú, donde a las 10:00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se refirió a la llegada del papa, a la recorrida que hará por ese departamento y a la elección del lugar para la misa.

De regreso en Montevideo, tendrá un encuentro en Casavalle, otro en la Universidad Católica, y a las 19:00 participará de una vigilia de oración en el estadio Centenario.

El domingo 8, el papa viajará al departamento de Florida para celebrar la Santa Misa a las 10:30 en la plaza Asamblea, en el marco de la Peregrinación nacional a la Virgen de los Treinta y Tres. La despedida será a las 15:10 en Carrasco, antes de partir rumbo a Buenos Aires.

Para participar de los encuentros abiertos será necesaria una inscripción previa, con entradas gratuitas y no transferibles.

Además, la Santa Sede confirmó el logo oficial de la visita. En el centro del signo está Cristo resucitado, junto al papa León XIV y la Virgen de los Treinta y Tres, santa patrona del Uruguay, con el sol y las franjas azules que evocan la identidad nacional.