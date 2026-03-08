Una explosión causa "daños menores" en la embajada de EEUU en Oslo e investigan si fue acto terrorista

Una fuerte explosión se registró en la madrugada del domingo delante de la embajada de Estados Unidos en Oslo , que no causó víctimas pero sí "daños menores", informó la policía noruega.

La causa de la detonación, que ocurrió alrededor de 01:00 hora local en la entrada de la sección consular de la embajada, se desconocía por el momento, aunque "una de las hipótesis es que se trata de un acto de terrorismo", declaró Frode Larsen, jefe de la unidad conjunta de investigación e inteligencia de la policía, a la emisora pública NRK. "Pero no estamos completamente centrados en esa hipótesis. Tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que haya otras causas", añadió.

"Alrededor de la 01:00 recibimos varios informes de una explosión. Llegamos poco después y confirmamos que había habido una explosión que afectó a la embajada de Estados Unidos", dijo el comandante de policía Michael Dellemyr a la cadena pública NRK.

"Hay daños menores", afirmó.

"No vamos a hacer comentarios sobre nada relacionado con el tipo de daños, qué es lo que ha explotado y detalles similares, más allá del hecho de que ha habido una explosión", porque "la investigación está en una fase muy temprana", zanjó.

El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, calificó el incidente de "inaceptable" y dijo que él y la ministra de Justicia y Seguridad Pública, Astri Aas-Hansen, se habían puesto en contacto con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Eric Meyer.

Ambos "afirmaron que se trata de un acto inaceptable que nos tomamos muy en serio", señaló en un comunicado.

FUENTE: AFP