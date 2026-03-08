RECIBÍ EL NEWSLETTER
medio oriente

Órgano iraní eligió dirigente sucesor de Alí Jamenei; Trump dijo que "no durará mucho tiempo"

En Irán, un cartel con la imagen del líder supremo Alí Jamenei, y la frase: Su Dios sigue vivo. Foto: AFP

Irán anunció este domingo que eligió a un sucesor del guía supremo Alí Jamenei, muerto en el primer día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, el 28 de febrero.

La Asamblea de Expertos, un órgano iraní encargado de elegir al máximo dirigente del país, no reveló quién sustituirá a Jamenei, que estaba en el poder desde 1989.

En la última semana, circularon varios nombres para ese puesto, reservado a un religioso, incluido el de su hijo, Mojtaba Jamenei, considerado una de las personalidades más influyentes, y el de Hasan Jomeini, nieto del fundador de la república islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini.

Ciudadanos de Irán salen a las calles tras información de que en los ataques murió el líder supremo Alí Jamenei

En cualquier caso, Israel ya anunció que el nuevo líder sería "un objetivo" y el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "no durará mucho tiempo".

Irán, en tanto, continuó siendo escenario de intensos bombardeos, en lugares como Teherán, Isfahán y Yadz, en el centro del país.

Una espesa humareda negra cubría este domingo Teherán, en cuya área Israel bombardeó cuatro depósitos de petróleo, el primer ataque reportado contra infraestructuras petroleras iraníes desde que la guerra empezó.

El conflicto desestabiliza todo Oriente Medio y se extiende más allá, con la amenaza añadida de un impacto global para la economía debido a los ataques a importantes países productores de petróleo y gas, y a la perturbación del suministro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su aprobación.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho".

Medios estatales iraníes informaron este domingo que el órgano clerical responsable de elegir al sucesor del asesinado líder supremo Alí Jamenei ya había votado y que pronto se anunciaría el nombre del designado.

FUENTE: AFP

