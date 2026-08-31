Tiroteo en Villa Española: uno estaba requerido por homicidio de un hincha de Peñarol y otro cumplía libertad a prueba

Recién había terminado el clásico de este domingo cuando un auto pasó por Tomás Claramunt y Juan Vicente de Arco, en Villa Española, donde había un grupo hinchas de Peñarol y Nacional que estaban en la vereda una vez finalizado partido.

El lugar es una edificación de un clan narco que opera en la zona de Villa Española y que ha sido allanada al menos tres veces por la Policía.

Desde el auto, los ocupantes dispararon varias veces, aunque en la escena solo quedó un casquillo de bala calibre 9 mm y varios fragmentos de proyectiles; la Policía presume que el resto de los casquillos cayeron dentro del vehículo.

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Como consecuencia del ataque, un joven de 19 años fue asesinado, otro está internado con muerte cerebral y riesgo de vida y otros tres fueron heridos de bala, señala la información a la que accedió Subrayado.

Los cinco heridos son personas conocidas para la Policía que, por estas horas, investiga el caso a través del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Foto: Subrayado. Policía en Hospital Pasteur, Montevideo.

El joven de 19 años que murió sobre las 21:30, el 2 de agosto había sido detenido por policías de la Zona Operacional II porque tenía una pistola calibre .45 modificada y 12 municiones. Fue imputado por porte y tenencia de armas con características alteradas para aumentar el poder de daño, y cumplía libertad a prueba.

A su vez, un joven de 26 años que recibió un disparo en el abdomen estaba requerido por el Departamento de Homicidios por, presuntamente, haber participado del asesinato de un hincha de Peñarol el pasado 25 de abril frente a Kibón.

Mientras tanto, un joven de 22 años permanece internado con riesgo de vida; otro, de la misma edad, recibió un disparo en el pecho y en el brazo derecho; y el quinto, de 38 años, recibió disparos en la espalda y en la pierna izquierda.

Tras el ataque a tiros en Villa Española, los heridos llegaron en autos particulares y taxis al Hospital Pasteur. A la Emergencia, fueron ingresados cinco baleados. Hasta allí llegaron familiares y allegados con camisetas de distintos clubes —entre ellos de Peñarol y Nacional—.

Según dijo en la noche del domingo el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, la balacera no está vinculada a un conflicto entre barrabravas, sino que apunta la investigación apunta a un ataque por drogas.