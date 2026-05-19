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Una de sus "Danaide"

Una escultura de Brancusi se convierte en la segunda más cara de la historia: superó los 100 millones de dólares

Una “Denaide” de Brancusi, fue subastada en 107,6 millones de dólares en Christie's, y ahora solo es superada por “El hombre que señala” de Alberto Giacometti.

La Denaide, escultura de Brancusi, vendida por 107,6 millones de dólares. Foto: tomada de la web de Christies.&nbsp;

La "Denaide", escultura de Brancusi, vendida por 107,6 millones de dólares. Foto: tomada de la web de Christie's. 

Una "Danaide" del artista Constantin Brancusi, vendida el lunes por 107,6 millones de dólares, se ha convertido en la segunda escultura más cara de la historia de las subastas, sacudiendo una lista dominada por obras de Alberto Giacometti, según una base de datos gestionada por la AFP.

Antes de esta venta, las tres esculturas más caras de la historia eran todas obras del suizo Giacometti.

A partir de ahora, apenas "El hombre que señala" ("L'homme au doigt"), vendido por 141,3 millones de dólares en Christie's, en Nueva York en 2015, supera a la "Danaide" de Brancusi, subastada el lunes por la misma casa.

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Otra obra de Giacometti, "El hombre que camina I" ("L'homme qui marche I") ocupa el tercer lugar, con 104,3 millones de dólares.

Margit Pogany, una joven artista húngara a la que Brancusi conoció en 1910 en París, donde el escultor franco-rumano (1876-1957) tenía su taller, prestó su rostro a la "Danaide".

Se trata de un rostro estilizado y recubierto con pan de oro, y cuyos ojos están formados por amplios arcos de círculo. Mide 27 centímetros de alto.

"El oro reservado al rostro y la pátina negra del cabello confieren a la fisonomía una elegancia meditativa y un refinamiento cercano al arte budista de Extremo Oriente, admirado por Brancusi", analiza Marielle Tabart, experta en la obra del escultor, citada en la página web del Centro Pompidou.

Según el museo parisino, que posee en sus colecciones una hermana gemela de la escultura vendida el lunes, Brancusi multiplicó los vaciados en bronce de su "Danaide" entre 1913 y 1918.

Otros ejemplares se exponen en instituciones como la Tate de Londres, el Kunst Museum de Winterthur, cerca de Zúrich, y en el Philadelphia Museum of Art.

Según Christie's, el vaciado vendido el lunes era el único ejemplar dorado que seguía en manos privadas.

Fundido en 1913, había sido comprado por el banquero Eugene Meyer y su esposa Agnes, mecenas y amigos de Brancusi, durante la primera exposición individual del artista en Nueva York, en 1914.

La obra había permanecido en su familia hasta 2002, cuando fue adquirida por el magnate de los medios SI Newhouse Jr.

Adquirida 18,2 millones de dólares, la escultura se convirtió en ese momento en la más cara jamás vendida en subasta. El lunes, la obra fue adquirida por un comprador anónimo que presentó sus ofertas por teléfono.

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