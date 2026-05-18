Al menos cinco muertos dejó un tiroteo en la principal mezquita de San Diego en California

Un tiroteo sacudió este lunes al Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado de California, y dejó al menos cinco muertos. Entre las víctimas, hay tres adultos, incluido un guardia de seguridad que, según la Policía, ayudó a evitar una tragedia aún mayor.

El FBI y la Policía local investigan el caso como un posible crimen de odio, mientras continúa el operativo y el análisis de cámaras de seguridad. El ataque provocó escenas de pánico en la zona de Clairemont, donde decenas de niños y familias fueron evacuados escoltados por agentes.

Las autoridades confirmaron que no hay más sospechosos prófugos. Según The New York Times, los investigadores hallaron islamófobos en el vehículo antes del tiroteo. Uno de los dos sospechosos tomó un arma de fuego de la casa de sus padres y dejó una nota de suicidio. Eso fue lo que relataron de forma anónima algunos funcionarios al Times, que también contaron que las palabras "discurso de odio" están escritas en una de las armas utilizadas en el ataque.

El Centro Islámico de San Diego es una mezquita, pero también alberga una escuela. Su director se mostró este lunes indignado por el ataque a un lugar de culto.