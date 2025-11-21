RECIBÍ EL NEWSLETTER
NOVIEMBRE DE 2024

Condenaron a 26 años de cárcel al hombre que mató a otro de 26 puñaladas, le robó e incendió su casa

La víctima no presentaba lesiones defensivas, lo que evidenció que se encontraba dormida o en estado de indefensión al momento del ataque.

La Fiscalía de Ciudad de la Costa logró la condena de un hombre a 26 años de cárcel como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado, seguido de incendio especialmente agravado.

Según la información publicada por Fiscalía, la víctima fue vista por última vez durante la noche del 24 de noviembre de 2024, cuando se reunió con amigos. Allí, también se encontraba el ahora condenado, quien más tarde se retiró con la víctima hacia el domicilio.

Las cámaras de seguridad registraron que ambos ingresaron al inmueble cerca de la medianoche del 25 de noviembre, y salieron nuevamente a la zona para luego regresar una segunda vez.

Joven argentino fue extraditado e imputado por matar a un venezolano que había conocido en plataforma de citas

Durante ese período, ambos consumieron alcohol y cocaína y mantuvieron relaciones sexuales. En un momento aún no determinado con exactitud, el condenado atacó a la víctima con un arma blanca, provocándole 26 heridas que comprometieron órganos vitales causándole la muerte inmediata.

Tras cometer el homicidio, el agresor incendió la habitación donde estaba el cuerpo, provocando su carbonización parcial y daños materiales significativos.

Luego, abandonó el lugar en una bicicleta perteneciente a la víctima, transportando objetos del interior de la vivienda, los cuales posteriormente intentó vender. Minutos después, cámaras de la zona registraron la salida de humo del domicilio.

Los bomberos acudieron al lugar alertados por un vecino. Al ingresar, encontraron la puerta sin forzar, un intenso foco ígneo en el dormitorio y el cuerpo de la víctima.

Por todo esto, finalmente la Justicia condenó al agresor, quien deberá cumplir 26 años de prisión efectiva.

Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.
