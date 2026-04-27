Una cría de orca, de más de dos metros de largo, quedó varada en la playa de Punta del Este, cerca de la parada 1.
Una cría de orca varada en Punta del Este movilizó a rescatistas, guardavidas y Prefectura
La cría de orca, de más de dos metros de largo, quedó varada en la playa de Punta del Este, cerca de la parada 1. Rescatistas, guardavidas y Prefectura intentaron devolverla al mar.
El corresponsal de Subrayado Martín Corujo fue hasta el lugar en la noche del domingo y observó cómo varios rescatistas, guardavidas y personal de Prefectura intentaron devolver la orca al mar.
Pasada la medianoche seguían intentándolo, según explicó el rescatista Richard Tesore.
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La Prefectura informó que se dio aviso a la Dinama y a la Red Nacional de Asistencia al Cetáceo, quienes fueron al lugar a colaborar.
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